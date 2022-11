Tado: Schwarzes Wandthermostat ist ab sofort erhältlich

Auch wenn ich Zuhause eine Fußbodenheizung im Einsatz habe, gerade in den kleineren Räumen wie etwa dem Badezimmer macht der Einsatz des Tado Wandthermostats für mich schon Sinn. Und falls euch das weiße Design bisher nicht zugesagt hat, könnt ihr jetzt auch auf eine schwarze Variante zurückgreifen.

Das Smarte Thermostat Black Edition kann ich mir durchaus an eher dunkel gehaltenen Wänden gut vorstellen. Gerade in Badezimmern sind dunkle Fliesen ja durchaus in Mode gekommen, am Ende kommt es aber wohl auch immer auf euren persönlichen Geschmack an. Aus technischer Sicht gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden Modellen.

„Wir haben festgestellt, dass die Tado Kunden gerne mehr Möglichkeiten hätten, um Tado in den Einrichtungsstil ihres Zuhauses zu integrieren. Die Community hat sich vor allem ein dunkles Thermostat gewünscht“, sagt Christian Deilmann, Mitgründer und CPO von Tado. „Wir haben es geschafft, die richtigen Materialien und das Design zusammenzubringen und sind stolz, dass wir den Kunden diese elegante Produktversion anbieten können.“

Das Smarte Thermostat Black Edition ist ab jetzt als Starter Kit (Verkabelt und Funk) sowie als Zusatzprodukt direkt bei Tado und auch bei verschiedenen Online-Shops erhältlich. Passend dazu gibt es in der Tado-App übrigens auch einen Dark Mode, der bereits seit Oktober zur Verfügung steht.