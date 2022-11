Ikea Dirigera bindet Drittanbieter-Zubehör in HomeKit ein

Für einen recht stolzen Preis von 59,99 Euro könnt ihr mittlerweile seit einigen Wochen den Ikea Dirigera Smart Home Hub bestellen. Das Zubehör aus dem schwedischen Möbelhaus ist in erster Linie für die hauseigenen Trådfri-Produkte gedacht, prinzipiell lässt sich aber auch anderes ZigBee-Zubehör damit koppeln – beispielsweise Leuchtmittel von Philips Hue oder anderen, günstigen Herstellern wir Osram/Ledvance oder Innr.

Anscheinend nimmt Apple es mit dem anstehenden Start nun nicht mehr so genau, welche Drittanbieter-Geräte über einen Hub an HomeKit weitergegeben werden. Mit der Matter-Beta für die Hue Bridge können registrierte Entwicklerinnen und Entwickler zum Beispiel schon Lampen, die nicht von Philips Hue stammen, in HomeKit einbinden.

Genau das ist nun auch beim Ikea Dirigera Hub möglich, und das laut Informationen von HomeKitAuthority sogar ohne das Matter-Update, das erst im Jahr 2023 erwartet wird.

„Während des Tests des neuen Ikea Dirigera Hubs habe ich entdeckt, dass jedes verbundene ZigBee-Leuchtmittel an Apple Home weitergegeben wird“, schreibt HomeKitAuthority auf Twitter. „Der Hub läuft noch nicht mit Matter-Firmware, der Hub ist auch noch nicht zertifiziert. Bei der Trådfri-Brigde war das bisher nicht der Fall. Ist es am Ende vielleicht sogar eine Änderung auf Apples Seite?“

Insgesamt dürfte das ein Vorgeschmack auf das sein, was uns im kommenden Jahr erwartet: Immer mehr Geräte, die bisher noch gar keine HomeKit-Anbindung hatten, werden dank Matter in der Apple Home-App auftauchen.