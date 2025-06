Kauft Apple Perplexity AI? Notwendig wäre es

Apple hinkt im Bereich der Künstlichen Intelligenz der Konkurrenz hinterher. Nicht ohne Grund haben sie sich OpenAI und ChatGPT ins Boot geholt, um erweiterte KI-Funktionen anbieten zu können. Apple ist viel zu spät auf den Zug aufgesprungen und hat zahlreiche Versprechen, die zur WWDC 2024 gemacht wurden, nicht eingehalten. Offenbar möchte Apple weiter auf Shopping-Tour gehen und sich Experten angeln. Laut Mark Gurman von Bloomberg denkt der Tech-Riese derzeit ernsthaft darüber nach, das aufstrebende KI-Startup Perplexity AI zu übernehmen – ein Unternehmen, das mit seiner KI-gestützten Websuche sich großer Beleibtheit erfreut.

Mit an Bord der Gespräche: keine Geringeren als Adrian Perica, Apples Chef für Übernahmen, sowie Eddy Cue, der das Service-Geschäft leitet, und andere führende Köpfe aus dem KI-Bereich bei Apple. Laut Gurman befinden sich die Gespräche jedoch noch in einem sehr frühen Stadium – eine Übernahme ist also alles andere als sicher.

Statement? Fehlanzeige. Apple kommentiert wie gewohnt nichts. Perplexity ließ hingegen verlauten, dass man „von keinen aktuellen oder zukünftigen Gesprächen über eine Übernahme durch Apple wisse“. Klingt nach einem klassischen „Kein Kommentar“, oder?

Warum Perplexity? Und warum jetzt?

Apple steht bei seinen KI-Plänen aktuell unter Druck – nicht zuletzt wegen der Entwicklungen bei OpenAI, Google und Co. Perplexity könnte Apple dabei helfen, eine eigene, smarte Suchlösung zu etablieren, ohne dabei auf andere Partner angewiesen zu sein.

Denn genau diese Abhängigkeit könnte bald zum Problem werden: Im laufenden Kartellrechtsverfahren gegen Google steht nämlich auch der lukrative Deal auf dem Prüfstand, der Google zur Standardsuchmaschine auf iPhones & Co. macht – ein Deal, der Apple angeblich rund 20 Milliarden Dollar pro Jahr einbringt. Fällt diese Vereinbarung, könnte Apple gezwungen sein, schnell eine Alternative zu liefern.

Ein Mega-Deal mit Ansage

Perplexity wurde in der letzten Finanzierungsrunde mit satten 14 Milliarden US-Dollar bewertet. Sollte Apple wirklich zuschlagen, wäre das die größte Übernahme in der Firmengeschichte – noch vor dem Kauf von Beats im Jahr 2014 für „nur“ 3 Milliarden Dollar.

Aber: Noch ist nichts entschieden. Aber die Tatsache, dass Apple überhaupt mit Perplexity flirtet, zeigt, wie ernst es der Konzern inzwischen mit dem Thema KI meint.