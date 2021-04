Keynote: Neuer iMac in sieben bunten Farben vorgestellt

Wirklich erwartet wurde ein neuer iMac nicht auf der heutigen Keynote, trotzdem gab es im Schnelldurchlauf auch ein neues Desktop-Modell. Erstmals ist im iMac der neue Apple Silicon M1-Chip verbaut. Dieser sorgt für ein komplett neues Layout.

Das Design wurde nochmals verbessert und ist noch dünner geworden, auch sieben bunte Farben (Mint, Gelb, Orange, Rot, Lila, Blau und Silber) haben nun Einzug gehalten. Das Display ist nur noch 11,5 mm dick. Der neue iMac ist nun in 24″ Größe samt 4.5K Retina Display mit True Tone erhältlich. Auch neue dreifache Kamera-Mikrofone und ein Sechsfach-Lautsprecher-System mit Dolby Atmos und Spatial Audio haben Einzug gehalten, die FaceTime HD-Kamera bietet jetzt 1080p mit einem größeren Sensor.

Die Performance des Apple Silicon M1-Chips soll den neuen iMac mit macOS Big Sur binnen Sekunden starten und aufwachen lassen. Der M1-Chip soll eine bis zu 2 Mal bessere Grafikleistung liefern, zudem ist das System 50 Prozent schneller als das 21,5″-Vorgängermodell. Der M1-Chip ist nichtsdestotrotz der gleiche Prozessor, der auch für die MacBooks und im Mac mini verwendet wurde.

Als Verbindung stehen vier USB-C-Ports, davon zwei mit Thunderbolt, bereit. Ein Ethernet-Port befindet sich direkt im Netzteil, um den Schreibtisch frei von Kabeln zu halten. Auch neue Tastaturen wurden vorgestellt, die erstmals über Touch ID und spezielle Tasten für Emojis, Spotlight, Diktat und Do Not Disturb verfügen. Die Farben, ebenso wie für das Trackpad, wurden an die neuen Farbvarianten des iMacs angepasst.

Der neue iMac ist ab 1.299 USD mit 8-Core-Chip, 7-Core-GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, zwei Thunderbolt-Ports und Magic Keyoard erhältlich und kann ab dem 30. April 2021 vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab Mitte Mai.