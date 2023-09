KI und Machine Learning: Apple gibt pro Tag Millionen US-Dollar aus

Ein neuer Bericht von The Information beleuchtet Apples Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Mit dem Debüt von OpenAIs ChatGPT im Jahr 2022 wurden Chatbots plötzlich zum „Must Have“-Feature. Sowohl Microsoft als auch Google haben Chatbots auf den Markt gebracht – aber bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Apple in naher Zukunft ein ähnliches verbraucherorientiertes Produkt auf den Markt bringen wird.

Obwohl Apples KI-Chef John Giannandrea gegenüber KI-Chatbots skeptisch sein soll, hat er vor vier Jahren ein Team gegründet, das an konversationeller KI arbeitet. Schon in der Vergangenheit gab es Gerüchte über „Apple GPT“ von Bloombergs Mark Gurman. Letzterer sagte beispielsweise im Juli, dass Apple mit großen Sprachmodellen experimentiere und dass einige Apple-Angestellte Zugang zu einem internen Chatbot namens „Ajax“ haben sollen.

Das „Foundational Models“-Team von Apple, das sich mit Konversations-KI beschäftigt, besteht aus nur 16 Angestellten, aber Apple gibt laut The Information täglich Millionen von Dollar für das Training seiner Sprachmodelle aus. Das Training großer Sprachmodelle erfordert eine Menge Hardware: So sagte Sam Altman von OpenAI, dass das Unternehmen mehr als 100 Millionen USD für GPT-4 ausgegeben hat.

Apples „Ajax“-Chatbot soll leistungsfähiger als ChatGPT 3.5 sein

Laut The Information hat Apple weitere KI-Ziele. Das Unternehmen will eine Funktion entwickeln, die es einem Sprachassistenten wie Siri ermöglicht, mehrstufige Aufgaben zu automatisieren. Diese Funktion ist bereits auf dem iPhone verfügbar, aber die Arbeitsabläufe müssen manuell in der Kurzbefehle-App eingerichtet werden. Die mehrstufige sprachgesteuerte Automatisierung könnte mit iOS 18 eingeführt werden.

Apple scheint auch über KI-Teams zu verfügen, die an Software zur Erzeugung von Videos und Bildern sowie an multimodaler KI arbeiten, die mit Bildern, Videos und Text arbeitet. Der bereits erwähnte Ajax-Chatbot, mit dem Apple arbeitet, ist angeblich leistungsfähiger als der ursprüngliche ChatGPT 3.5 und wurde mit 200 Milliarden Parametern trainiert. Nur die neueren Modelle von OpenAI sind noch leistungsfähiger.