Kindle Colorsoft: Amazon versucht, Probleme mit Bildschirmfehler zu beheben

Seit Ende Oktober, genauer gesagt, dem 30. Oktober 2024, ist der neue Kindle Colorsoft offiziell im Handel erhältlich. Der 7 Zoll große eBook-Reader von Amazon ist der erste des Herstellers mit integriertem Farbdisplay und kann seit wenigen Tagen als Kindle Colorsoft Signature Edition mit 32 GB internem Speicher bei Amazon zum Preis von 289,99 Euro erworben werden – ein stolzer Preis für einen 7″-Reader.

Und es dauerte nur rund eine Woche, bis sich erste Probleme beim neuen eBook-Reader bemerkbar machen: Wie unter anderem The Verge berichtet, gab es bereits in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung viele Beschwerden von frühen Käufern und Käuferinnen, denen ein gelber Streifen auf der Unterseite des Displays aufgefallen war.

Amazon ist sich offensichtlich des Problems bewusst und arbeitet mittlerweile an einer Lösung. Man wolle Anpassungen vornehmen, so dass das gelbe Farbband auf neuen Geräten nicht mehr auftrete. Wer schon einen Kindle Colorsoft besitze, könne sich an Amazon wenden, um entweder einen Ersatz oder eine Erstattung anzufordern. In einer offiziellen Stellungnahme von Amazon (via Reddit) heißt es:

„Eine kleine Anzahl von Kunden hat über einen gelben Streifen am unteren Rand des Displays berichtet. Wir nehmen die Qualität unserer Produkte sehr ernst. Kunden, die dieses Problem bemerken, können sich an unseren Kundendienst wenden, um einen Ersatz oder eine Rückerstattung zu erhalten, und wir nehmen die entsprechenden Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass dieses Problem bei neuen Geräten künftig nicht mehr auftritt.“

Laut Amazon sollen Personen mit einem Colorsoft das Gerät weiterhin verwenden können, bis sie ein Ersatzgerät erhalten. Gleichzeitig kommt es wohl auch zu Verzögerungen in der Auslieferung, da Amazon nun verbesserte Ersatzgeräte bereitstellen als auch neue Bestellungen abarbeiten muss.

Auf der deutschen Amazon-Website wird das Versanddatum mittlerweile mit „gewöhnlich versandfertig in 3 bis 6 Monaten“ angegeben, und auch die Bewertungen des Kindle Colorsofts lassen aktuell mit 3 von 5 Sternen zu wünschen übrig. Mehr als ein Viertel der Kunden und Kundinnen vergeben lediglich einen Stern in ihrer Bewertung. Solltet ihr über einen Kindle Colorsoft mit gleichem Problem verfügen, dürft ihr euch wohl auf eine lange Wartezeit gefasst machen, solltet ihr ein Austauschgerät anfordern.

