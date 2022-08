Kühler Luftzug: Dyson oder doch lieber Xiaomi?

Ein paar Tage Hitze bekommen wir aktuell wohl noch geboten. Wer sich vor Ende des Sommers noch mit einem Ventilator ausstatten möchte, weil er möglicherweise genug vom klapprigen Teil hat, der bekommt heute zwei interessante Angebote geboten. In beiden Fällen könnt ihr das Produkt direkt bei euch in der Nähe abholen.

Als Angebot des Tages bietet euch Saturn heute den Dyson AM07 Turmventilator an. Mit einem Listenpreis von 349 Euro versehen, verkauft Saturn den Ventilator heute für 269 Euro (zum Angebot). Damit liegt man rund 30 Euro unter dem aktuellen Preisvergleich.

Die Besonderheit bei Dyson ist sicherlich das ikonische Design ohne Rotorblätter. Keine Frage: Das Teil sieht einfach besonders aus. Allerdings ist es das absolute Einsteiger-Modell von Dyson, ihr müsst sowohl auf eine App-Anbindung als auch auf einen integrieren Luftfilter verzichten.

Unser Favorit ist aktuell der Xiaomi SmartMi Fan 3

Falls das für euch ohnehin nicht wichtig ist, würde ich lieber zu einer Alternative greifen. Mein Favorit in Sachen Ventilator ist der Xiaomi SmartMi Fan 3: Er ist richtig leise, kann per Fernbedienung, Knöpfen am Gerät selbst oder auch per App gesteuert werden. Und das Highlight: Es ist ein Akku verbaut, so dass man den Ventilator auch ohne Stromkabel verwenden kann. Das ist ungemein praktisch, wenn man das Teilchen auch mal mit auf den Balkon oder die Terrasse nehmen möchte.

Einen guten Kurs für den Xiaomi SmartMi Fan 3 bietet euch aktuell Cyberport. Dort kostet er statt 149 Euro nur 99,90 Euro (zum Angebot) und damit genau so viel wie bei anderen Händlern. Allerdings: In vielen Cyberport-Stores ist der Ventilator noch auf Lager und kann nach einer Online-Bestellung sofort von euch abgeholt werden. So habt ihr auch heute noch etwas vom kühlen Luftzug.