Kuo: Neue Infos zum iPhone SE 4 und ultradünnem iPhone 17 mit Apple-5G-Chip

In den letzten Monaten und Jahren gab es immer wieder Hinweise, dass Apple an einem eigenen 5G-Mobilfunk-Modem arbeite: Erste Gerüchte tauchten bereits 2018 auf. Offenbar war die Entwicklung von allerhand Problemen, Verzögerungen und Herausforderungen begleitet. Nun könnte aber Bewegung in die Angelegenheit kommen.

Wie der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo in einem Artikel bei Twitter bzw. X berichtet, soll Apple im nächsten Jahr zwei iPhone-Modelle mit einem intern entwickelten 5G-Chip veröffentlichen – darunter ein neues iPhone SE 4 im ersten Quartal des kommenden Jahres sowie ein ultradünnes iPhone 17-Modell im drittel Quartal 2025. Die gegenwärtig von Apple verkauften iPhones setzen auf Qualcomm-Modems, um sich ins Mobilfunknetz einwählen zu können.

Dünnes iPhone 17 mit 6,6″-Display und Titan-Alu-Rahmen?

Ming-Chi Kuo hat kürzlich ebenfalls neue Details zur kommenden iPhone 17-Generation geteilt, die im nächsten Jahr erscheinen soll. In einem Artikel bei Medium teilt Kuo nähere Spezifikationen mit.

Laut Kuo wird es 2025 ein ultradünnes iPhone 17-Modell geben, möglicherweise als „iPhone 17 Slim“ bezeichnet, das mit einem 6,6″-Display, einer Dynamic Island in der aktuellen Größe sowie einem Standard-A19-Chip anstelle eines A19 Pro-Prozessors, einer einzigen rückseitigen Kamera sowie einem von Apple entwickelten 5G-Chip auf den Markt kommen soll. Das iPhone 17 Slim-Modell soll zudem über einen Titan-Aluminium-Rahmen verfügen, allerdings mit geringerem Titan-Anteil als bei den iPhone 15 Pro-Modellen.

Kuo berichtet zudem, dass das mutmaßliche ultradünne iPhone 17-Exemplar kein Ersatz für das bisherige „Plus“-Modell sein soll, allerdings auch kein High-End-Modell sein wird. Stattdessen soll vor allem das dünne Design als Verkaufsargument dienen, und weniger die Spezifikationen. Bislang ist unklar, wo genau sich ein solches iPhone 17-Gerät im Lineup der 17er-Generation einordnen würde. Bis zum Release im Herbst 2025 ist allerdings noch etwas Zeit, so dass sich diesbezüglich bei Apple noch etwas ändern kann.

Wäre ein iPhone 17-Modell mit den genannten Spezifikationen ein Gerät, das für euch interessant wäre? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.

Foto 1: MacRumors.