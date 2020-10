Kurz notiert: iOS 14.1 Golden Master & iPad Air 4 am 16. Oktober

Gestern Abend war ich schon kurz überrascht, als es nach der Keynote hieß, Apple habe iOS 14.1 und iPadOS 14.1 veröffentlicht. Das war so auch nicht ganz korrekt, denn die neuen Versionen wurden zwar im Entwickler-Portal gelistet, aber nicht für alle Nutzer verteilt. Nur ein manuelles Upgrade via iTunes war mit der hinterlegten Datei möglich.

Und hier hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. iOS 14.1 ist jetzt nämlich als Golden Master-Version für Entwickler verfügbar. Dabei wird es sich um die exakt gleiche Version handeln, allerdings steht die Veröffentlichung für alle erst später an. iOS 14.1 wird auf allen neuen iPhone 12-Modelle vorinstalliert sein, demnach sollte die neue Software kurz vorher für alle erscheinen.

iPad Air ab 16. Oktober vorbestellen

Was ist eigentlich mit dem iPad Air der vierten Generation? Gestern auf der Keynote hat man weder über das iPad Air 4 gesprochen noch über macOS Big Sur. Doch Jon Prosser ist sich jetzt 100 Prozent sicher und nennt folgende Daten: Das iPad Air 4 wird man ab dem 16. Oktober vorbestellen können. Die Auslieferung soll am 23. Oktober erfolgen. Also zeitgleich mit dem iPhone 12 Pro und iPhone 12.

macOS Big Sur könnte übrigens noch diese Woche erscheinen, glaubt man diesem Tweet.