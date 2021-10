Lego Bauanleitungen: Offizielle App punktet mit tollem 3D-Modus

Als in der vergangenen Woche im Urlaub ein kompletter Regentag bevorstand, durfte sich unser Junior ein kleines Lego-Set im Spielzeugladen aussuchen. Über die Preisgestaltung möchte ich an dieser Stelle gar nicht groß diskutieren, denn glücklicherweise hat sich der Kleine eine Kehrmaschine für unter 10 Euro ausgesucht. Glück gehabt.

Beim Aufbauen habe ich dann einen Hinweis auf „Instructions Plus“ entdeckt. Der dazugehörige QR-Code führte zu Lego Bauanleitungen (App Store-Link), einer App, die ich bisher tatsächlich noch nicht kannte. Und die kann sich durchaus sehen lassen.

Zunächst einmal findet ihr in der App hunderte klassische Anleitungen in digitaler Form, auch für ältere Sets. Das ist beispielsweise dann praktisch, wenn man ein gebrauchtes Set kauft und die Anleitung möglicherweise nicht mehr vorhanden ist. Denn wie sagt auch der Held der Steine immer wieder: „Gebrauchtes Lego ist gutes Lego.“

3D-Modus in Lego Bauanleitungen sorgt für Übersicht

Für viele neuere Sets gibt es dann aber auch die Instructions Plus App. Hier kommt ein toller 3D-Modus zum Einsatz, bei dem man jeden Bauschritt frei ansehen kann. Das sieht wirklich klasse aus und ist auch für den knapp dreijährigen Junior eine echte Erleichterung gewesen. An ein paar kleineren Details könnte Lego allerdings noch arbeiten, so wird auf meinem iPad mini beispielsweise noch nicht der komplette Bildschirm genutzt.

Am Ende bleibt wohl nur die Frage, wer sich jetzt mehr freut: Vater oder Sohn. Ich würde jedenfalls lügen, wenn ich behaupte, mich nicht über ein paar Klemmbausteine im Haus zu freuen.