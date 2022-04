Logitech Lift: Neue ergonomische, vertikale Maus für kleinere Hände

Logitech hat heute die Lift Vertical Ergonomic Mouse vorgestellt, eine kabellose Maus, die für kleine bis mittelgroße Hände geeignet und in drei Farben erhältlich ist: Rosa, Off-White und Graphit. In der Farbe Graphit ist in Nordamerika und Europa auch eine Linkshänderversion erhältlich.

Der weiche Gummigriff und die bequeme Daumenauflage sorgen dafür, dass auch kleinere Hände lange bequem mit Lift arbeiten können. Das vertikale 57-Grad-Design bietet Rechts- und Linkshändern einen entspannten Griff und entlastet das Handgelenk, während es den ganzen Tag über eine natürlichere Haltung des Unterarms fördert. Das geräuschlose magnetische SmartWheel bietet sowohl Geschwindigkeit als auch Präzision für zeilengenaues Bearbeiten oder schnelles Scrollen durch lange Dokumente. Über Bluetooth Low Energy oder den sicheren Logi Bolt USB-Empfänger lässt sich Lift unkompliziert und kabellos mit Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS und Android verbinden.

Ein Teil der Kunststoffteile von Lift bestehen aus recyceltem Kunststoff (PCR): 70 Prozent in der Farbe Graphit und 54 Prozent bei Rosa und Off-White. Die Lift Vertical Ergonomic Mouse wird ab sofort auf Logitech.com und bei anderen Händlern weltweit erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis für die Lift Mouse beträgt 79,99 Euro.