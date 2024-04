März 2024: Die besten neuen Apps und Spiele

Musik-Streaming ist eine feine Sache, immerhin hat man so stets Zugriff auf die neueste Musik und muss ich ansonsten keine großen Gedanken machen. Der Kostenpunkt üblicherweise: Etwa 10 Euro pro Monat. Mit der neuen App Demus soll Musik-Streaming dagegen gratis sein. Demus ist eine kostenlose App eines 24-jährigen Entwicklers aus Tschechien, der folgendes verspricht: „Demus erfordert kein Konto, enthält kein Abonnement, läuft vollständig auf deinem Handy und sammelt keine persönlichen Daten.“

Habt ihr früher schon gerne Titel wie Anno oder Siedler gespielt? Genau von diesen Spielen hat sich der Entwickler Tobias Arlt inspirieren lassen und in einer One-Man-Show das neue Paragon Pioneers 2 in den App Store gebracht. Die Neuerscheinung ist komplett in deutscher Sprache verfügbar und kann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden. Ganz egal ob ihr ein Neuling oder ein alter Hase seid, bietet euch Paragon Pioneers 2 so die passende Herausforderung.

Skylum ist ein Anbieter von KI-basierter Bildbearbeitungssoftware und das Unternehmen hinter dem Programm Luminar Neo, das es nun auch für den Mac gibt. Luminar für iPad ist mit einer umfassenden Werkzeug-Palette ausgestattet, die den Bedürfnissen von Usern aller Erfahrungsstufen gerecht werden. Die Mobilität des iPads in Kombination mit der intuitiven und taktilen Funktionalität der App ermöglicht eine nahtlose und angenehme Bearbeitung, egal ob von zu Hause oder unterwegs.

Crayola-Abenteuer ist in deutscher Sprache lokalisiert und das ist besonders wichtig, da hier Geschichten erzählt werden, die ihr selbst mitgestalten könnt. Ihr könnt eure eigene Spielfigur vorab benennen und individuell gestalten, zudem müsst ihr während der Geschichte immer wieder neue Namen vergeben, die dann in die Geschichte eingebunden werden. Der Text wird dabei auch in deutscher Sprache vorgelesen. Manchmal sind die Ladezeiten etwas lang – und das auf meinem iPhone 15 Pro Max.

Entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Entwickerstudio Supergiant Games („Bastion“, „Transistor“) und dem Videostreaming-Dienst Netflix, ist nun Hades endlich weltweit für iOS veröffentlicht worden. Wer die schon länger erhältliche PC- und Konsolenversionen noch nicht gespielt hat: Hades ist ein brillanter, schurkenhafter Dungeon-Crawler, der im Laufe der Jahre eine Menge Preise gewonnen hat.

Erinnert ihr euch noch an Radiangames? Luke Schneider hat uns bereits vor etlichen Jahren mit zahlreichen Spielen begeistert, vor allem seine Dual-Stick-Shooter waren immer eine Empfehlung. Jetzt gibt es wieder ein neues Spiel von Radiangames und dieses Mal hat sich der Entwickler etwas ganz Neues einfallen lassen. In Speed Demon, das für 5,99 Euro auf iPhone und iPad geladen werden kann, erwartet euch ein wilder Ritt über den Highway.

Switch TV ON widmet sich voll und ganz dem Thema TV-Serien, Filme sowie Schauspielern und Schauspielerinnen und eignet sich daher sehr gut für Personen, die mehr zu aktuellen und neuen Inhalten erfahren oder sich inspirieren lassen wollen. Die Anwendung zeigt alle aktuellen Serien und Filme an, inklusive der aktuellen und kommenden Veröffentlichungen (nach Ländern). Für Serien werden alle Staffeln und Episoden detailliert aufgelistet, zudem gibt es eine Online-Suche, mit der man direkt nach Titeln oder Namen suchen und auf die letzten 30 Suchergebnisse zugreifen kann. Außerdem gibt es Trailer, Clips, Bilder mit Zoomfunktion und Infos zu den Streaming-Anbietern.

Mit Farming Simulator Kids machen Kinder ihre ersten Schritte auf virtuellem Boden und lernen so die Freude und Bedeutung der Landwirtschaft kennen. Behütet, gesund und liebenswert – das will Publisher und Entwicklerstudio Giants Software den Kleinen auf Nintendo Switch, iPhone, iPad und Android-Geräten bieten. Die Neuerscheinung bietet ein sicheres Spiel, unterstützt die elterliche Kontrolle, setzt auf eine visuelle Präsentation und eine niedliche Ästhetik. Im Mittelpunkt steht natürlich das Leben auf dem Bauernhof.