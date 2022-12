Meater: Das perfekte Gadget für den Weihnachtsbraten

In zehn Tagen wird es bei vielen von uns wieder soweit sein: Vor dem Backofen stehen und sich fragen, ob der Weihnachtsbraten schon fertig ist. Oder ob er doch noch ein bisschen im Ofen bleiben muss. Dabei ist die Antwort auf diese Frage doch gar nicht mal so schwer – man braucht einfach einen passenden Helfer.

Ein einfaches, digitales Bratenthermometer bekommen man schon für rund 20 Euro. Es geht aber auch smart: Für 29,99 Euro bekommt man das Inkbird Grillthermometer mit zwei Fühlern. Das zeigt die Temperatur direkt an, kann per Bluetooth aber auch mit der App des Herstellers gekoppelt werden. Eine prima Lösung, um den Garvorgang direkt aus dem Ess- oder Wohnzimmer zu verfolgen.

Das erwartet euch beim Premium-Produkt Meater

In Sachen smarter Grill- und Bratenthermometer gibt es im Handel seit einigen Jahren aber einen Endgegner, den bisher niemand bezwungen hat: Meater. Im Gegensatz zu den anderen Lösungen, bei denen ihr ein oftmals entweder zu langes oder zu kurzes Kabel aus dem Backofen nach draußen frühen müsst, verzichtet Meater komplett auf Kabel.

Aktuell bekommt ihr Meater im Handel zum vergünstigten Preis. Das Einsteiger-Modell Meater mit einer Bluetooth-Reichweite von 10 Metern bekommt ihr für 90,33 Euro. Für 103,61 Euro bekommt ihr Meater+, bei dieser Variante fungiert die Ladestation als Blueetooth-Repeater – das wäre übrigens auch meine persönliche Empfehlung. Und dann wäre da noch Meater Block, ein 289,23 Euro teures Monstrum mit vier Thermometern und WLAN-Anbindung. Dieses Modell ist vielleicht nicht unbedingt etwas für den Hausgebrauch, sondern eher für angehende Profis.

Diese Funktionen bietet euch Meater

Der Meater Plus ist zwar etwas dicker als herkömmlichen Braten-Thermometer, dafür steckt aber auch einiges an Technik drin und ihr müsst euch nicht mit einem Kabel herumschlagen. Zudem verfügt der Meater Plus über zwei Thermometer, um nicht nur die Temperatur des Garguts, sondern auch der Umgebung zu überwachen. Das ist im Backofen nicht unbedingt wichtig, im Sommer auf dem Grill dafür aber umso mehr.

Über die App lässt sich natürlich nicht nur die aktuelle Temperatur ablesen, ihr könnt dort auch die Zieltemperatur einstellen. Nach einigen Minuten berechnet das Gadget anhand der Außen- und Innentemperatur auch die noch verbleibende Garzeit, die euch dann in der App angezeigt wird. So könnt ihr gut abschätzen, wann die anderen Lebensmittel fertig zubereitet müssen.