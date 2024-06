Meater Plus: Erste Generation jetzt zum Schnäppchenpreis kaufen

Vor einigen Wochen kostet ihr bei tink.de ja bereits den neuen Meater 2 Plus für rund 90 Euro kaufen. Falls euch das für ein Gadget dieser Art immer noch zu teuer ist, bekommt ihr jetzt den Vorgänger zum absoluten Schnäppchenpreis. Klar ist: Auch mit dem Meater Plus der ersten Generation lassen sich in Kombination mit der Meater-App gute Ergebnisse erzielen.

Tink.de verkauft den Meater Plus derzeit für 79,95 Euro, bereits das ist ein guter Preis. Mi dem Gutscheincode MEATER15 spart ihr aber noch einmal 15 Euro, so dass der Meater Plus nur noch 64,95 Euro (zum Angebot) kostet.

Der Versand wird mit 4,95 Euro berechnet und ist leider erst ab 99 Euro kostenlos. Falls ihr nicht noch etwas anderes in den Warenkorb legt, seid ihr aber auch mit einem Gesamtpreis von 69,90 Euro noch klar unter dem aktuellen Internet-Preisvergleich in Höhe von 79 Euro.

Meater Plus: Die wichtigsten Unterschiede der 1. und 2. Generation

Die neue Generation bietet euch eine noch präzisere Temperaturmessung mit insgesamt sechs Sensoren. Der außen liegende Umgebungssensor hält beim neuen Meater bis zu 500 Grad aus, eignet sich also auch für direktes Grillen. Da der Meater 2 Plus jetzt auch wasserdicht ist, kann er so auch in einer Fritteuse verwendet werden. Wobei ich da ehrlicherweise nicht weiß, wie es sich mit der Bluetooth-Konnektivität verhält.

Ich habe mit dem Meater Plus auch immer gute Ergebnisse erzielt. Günstiger gab es bisher übrigens nur den Meater ohne Plus, bei dem die Ladestation nicht als Bluetooth-Repeater fungiert – das hat die Reichweite schon stark eingeschränkt. Ein Meater Plus sollte es daher auf jeden Fall sein.

Meater Plus Fleisch-Thermometer Mit Gutscheincode MEATER15 99 EUR 64,95 EUR jetzt kaufen