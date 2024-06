mehr-tanken bietet jetzt CarPlay-Unterstützung

Nachdem Clever-Tanken schon im letzten Sommer eine CarPlay-Ansicht ausgeliefert hat, folgt die Anpassung bei mehr-tanken (App Store-Link) erst jetzt. Mit dem neusten App-Update schafft mehr-tanken den Sprung auf das Auto-Display und zeigt dort die Spritpreise und nächstgelegenen Tankstellen an.

Ist das iPhone per Kabel oder Wireless mit dem Auto verbunden, könnt ihr auf dem großen Display und der vereinfachten Darstellung mit mehr-tanken aktuelle Spritpreise einsehen oder zur nächsten Tankstelle navigieren. Gleichzeitig könnt ihr euch optional die nächste Ladesäule anzeigen lassen, wenn ihr ein E-Auto fahrt. Das Update auf Version 4.8.0 steht kostenfrei im App Store zum Download bereit.

Funktionen rund um das Tanken:

Flizzi empfiehlt den optimalen Zeitpunkt zum Tanken inkl. Benzinpreisprognose für deine Region und deine gewählte Spritsorte

Wähle aus Spritsorten wie z.B. Diesel, Super E5 & E10, zahlreiche Premium Spritsorten, Auto- und Ergas, Wasserstoff uvm.

Flizzi empfiehlt die optimale Tankstelle – deine optimale Kombination aus Entfernung und Preis*

Start- und Zielpunkt anlegen und Tankstellen entlang einer Route speichern

Lege eine persönlichen Favoritenliste deiner bevorzugten Tankstellen an

Eine Vielzahl an Sortier- und Filtermöglichkeiten (z.B. Kraftstoff, Tankstellen Marke und Zahlungsmöglichkeiten)

Preisalarm per Push-Nachricht für deinen optimalen Tankzeitpunkt

Verbrauchsrechner, Rabattkarten, Dark Mode uvm.

Funktionen rund um das Thema Laden:

Verfügbarkeit von Ladesäulen vorab prüfen

Ladetarif, – stand und -kapazität individuell einstellen und Ladekosten je Ladevorgang erfahren

Kosten aller an einer Ladesäule verfügbaren Ladetarife vergleichen

Lege eine persönlichen Favoritenliste deiner bevorzugten Ladesäulen an

Ladestopps entlang deiner Route durch Deutschland planen

Eine Vielzahl an Sortier- und Filtermöglichkeiten (z.B. Steckertyp, Ladeleistung und Ladekarten)

Absprungstelle zur Gerätenavigation

mehr-tanken kann man gratis auf iPhone, iPad und Apple Watch nutzen und ist fortan auch für CarPlay optimiert. Die in der App angezeigte Werbung könnt ihr per Monats- oder Jahresabonnement deaktivieren und müsst dafür 99 Cent beziehungsweise 4,99 Euro bezahlen. Dann wird auch das Werbetracking abgeschaltet, was für schnellere Ladezeiten sorgt.