Still und heimlich: Mac-App „Bartender“ hat einen neuen Eigentümer

Bartender ist ein praktisches Mac-Werkzeug, mit dem man die Mac-Menüleiste aufräumen und besser organisieren kann. Seitdem das MacBook Pro ein kleine Kerbe am oberen Displayrand aufweist, nutze ich Bartender auf meinem mobilen Arbeitsrechner, denn der Platz in der Menüleiste ist auf dem MacBook begrenzt. Bartender ist eine Empfehlung, was allerdings kundenunfreundlich ist, ist die Tatsache, dass Bartender still und heimlich an einen neuen Besitzer verkauft wurde. Kunden und Kundinnen wurden nicht informiert und erst nachdem ein Reddit-Nutzer darauf aufmerksam gemacht hat, haben sich die neuen Entwickler zu Wort gemeldet.

Hallo zusammen, hier sind die neuen Besitzer von Bartender! Unser Team hat Bartender vor zwei Monaten von Ben S., dem ursprünglichen Entwickler, übernommen. Als wir uns darauf vorbereiteten, Updates für Bartender herauszubringen, mussten wir die App bei Apple neu signieren, indem wir die Daten unseres Unternehmens anstelle von Bens Daten verwendeten. Dies führte zu einer einmaligen Änderung des Zertifikats. Um ehrlich zu sein, hätten wir das in den Versionshinweisen vermerken sollen, aber da wir sie nicht rückwirkend aktualisieren konnten, haben wir diese Tatsache in unserem Blog erwähnt und den Benutzern mitgeteilt, als sie uns eine E-Mail schickten. Wir haben eng mit Ben zusammengearbeitet, um seine Vision für Bartender zu verstehen. Unser Ziel ist es, viele der von ihm geplanten Verbesserungen zu implementieren und alle gemeldeten Fehler der letzten Monate zu beheben, um die Leistung von Bartender zu verbessern.

Obwohl die neuen Eigentümer behaupten, dass sie auf der Webseite weiterführende Informationen bereitstellen, entspricht das nicht der Wahrheit. Auch auf Nachfrage, weitere Details zu erhalten, schweigen sich beide Parteien aus. Aus dem Statement geht aber hervor, dass die neuen Entwickler die App fortführen und schneller mit Updates versorgen wollen. Bleibt abzuwarten, wie es um die Zukunft von Bartender gestellt ist.

