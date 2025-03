Meine Empfehlung für schnelles WLAN: AVM reduziert FRITZ!Box, Repeater und Fon

Ich habe jetzt endgültig mein Haus mit AVM versorgt. Nachdem ich endlich in mein neues Büro umgezogen bin, steht auch meine Verkabelung und WLAN-Versorgnung mit einem Fritz!Router sowie zwei Fritz!Repeatern. Ich bin weiterhin restlos begeistert, denn Ausfälle habe ich keine. Die Einrichtung ist super simpel und die Repeater sind mit einem Klick direkt im Mesh-Netzwerk angemeldet – einfacher geht es wirklich nicht!

FRITZ!Box 6690 Cable für 249,99 Euro

Während es in den letzten Wochen immer wieder reduzierte FRITZ!Boxen gab, fällt die Ausbeute in den Frühlingsangeboten eher mau aus. Falls ihr Internet über den Kabelanschluss nutzt, könnt ihr die AVM FRITZ!Box 6690 Cable (Amazon-Link) günstiger kaufen. Hier ist schnelles Wi-Fi 6 mit an Bord, Mesh-WLAN, DECT und mehr. Die Kabelvariante kostet aktuell 249,99 Euro statt 329 Euro.

Angebot FRITZ!Box 6690 Cable | Router für einen Kabelanschluss (DOCSIS 3.1-Kabel-Modem, 4x4... Router mit integriertem DOCSIS-3.1-Kabelmodem (2x2 OFDMA Kanalbündelung),abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0 (mit 32x8 Kanalbündelung), geeignet für...

Innovatives Dualband-4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX) ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten, höchste Reichweite und...

AVM FRITZ!Box 7530 AX für Österreich

Die AVM Fritz!Box 7530 AX (Amazon-Link), die ich selbst im Einsatz habe, ist als Österreich-Version für aktuell 137,75 Euro zu bekommen. Sie bietet schnelles Wi-Fi 6, bis zu 1.800 Mbit/s über 5 GHz und 600 Mbit/s über das 2,4 GHz WLAN. WLAN Mesh ist an Bord, zudem lassen sich DECT-Telefone verbinden und die Box fungiert auch als Mediaserver für ein NAS. Im Lieferumfang ist ein Netzteil, ein 4 Meter langes DSL-Anschlusskabel sowie ein 1,5 Meter langes LAN-Kabel mit dabei.

Angebot AVM Fritz!Box 7530 AX WI-FI 6 Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5GHz)&600 MBit/s (2,4... WI-FI 6 Router (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig, schneller und stabiler Datenfluss für ein anspruchsvolles...

Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b, WLAN-Mesh: automatische Zusammenlegung eingesetzter Fritz-Produkte zu...

AVM FRITZ!Repeater 6000 für 204,99 Euro

Für eine große Wohnung oder ein großes Haus bietet sich der AVM FRITZ!Repeater 6000 (Amazon-Link) an, den ich auf meiner Hausbaustelle ebenfalls im Einsatz habe. Derzeit ist der Internetanschluss noch im hinteren Bereich und da ich auch WLAN in der vorderen Garage benötige, kommt der Repeater zum Einsatz und bringt mir das WLAN ins ganze Haus. Die Version 6000 ist die große Variante und funkt auch mit Wi-Fi 6. Gleichzeitig ist ein 2,5 Gigabit LAN-Anschluss verfügbar, an den ihr Geräte per Kabel anschließen könnt. Die Einrichtung ist super einfach, ihr müsst einmal eine Taste auf der Fritz!Box drücken, danach die Connect-Taste am Repeater und schon ist die Einrichtung abgeschlossen.

Ich bin mit der Kombination aus Fritz!Box und FRITZ!Repeater sehr zufrieden und habe sogar noch an der Straße WLAN, obwohl dazwischen der Garten liegt. Vor allem der große Repeater spielt seine Stärken aus und verteilt das Signal im ganzen Haus.

Der AVM FRITZ!Repeater 6000 kostet jetzt 204,99 Euro statt 214 Euro.

Angebot FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400... Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an gleichzeitig verwendeten WLAN-Endgeräten

Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)

AVM Fritz!Repeater 1200 AX kostet 66,99 Euro

Wenn ihr nur ein paar WLAN-Lücken füllen wollt, könnt ihr euch den AVM Fritz!Repeater 1200 AX (Amazon-Link) ansehen, den man einfach in die Steckdose stecken kann. Er unterstützt Wi-Fi 6 mit zwei Funkeinheiten: 5 GHz mit bis zu 2.400 MBit/s und 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s. Derzeit müsst ihr nur 72,99 Euro statt 95 Euro bezahlen.

Angebot Fritz!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit Zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu... Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente automatische Bandauswahl (Cross-Band-Repeating): 5 GHz-Band (bis zu 2.400 MBit/s) und...

Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten zur gleichzeitigen Verwendung

AVM FRITZ!Fon X6 für nur 74 Euro

Das DECT-Komforttelefon (Amazon-Link) ist binnen weniger Minuten an der FRITZ!Box angemeldet und bietet HD-Telefonie, ein Farbdisplay mit 180 PPI, Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, mehrere Anrufbeantworter mit Fernabfrage, bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 10 Tage Standby, ermöglicht die Nutzung von Internetdiensten, kann in Smart Home-Anwendungen geschaltet werden oder auch Heizköperthermostate steuern. Das Fritz!Fon X6 kostet in Weiß oder Schwarz nur noch 74 Euro statt 97 Euro.