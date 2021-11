Meross: Neues Thermostat mit HomeKit für elektrische Fußbodenheizungen

Das Unternehmen Meross dürfte vielen von euch aufgrund zahlreichen Smart Home-Zubehörs bestimmt schon bekannt sein. Nun hat der Hersteller ein ganz neues Produkt im Sortiment, das vor allem Nutzern und Nutzerinnen von Apples HomeKit-System gefallen dürfte: Das Meross Thermostat für elektrische Fußbodenheizungen.

Natürlich eignet sich das Zubehör längst nicht für jeden Haushalt, da zwingend eine elektrisch betriebene Fußbodenheizung auch erst einmal vorhanden sein muss. Wer diese Voraussetzungen jedoch erfüllt, kann die Neuerscheinung ab sofort bei Amazon zum Preis von 65,99 Euro inklusive Prime-Versandoption erwerben.

Für das Meross Thermostat wird erfreulicherweise kein eigener Hub benötigt. Die Heizung lässt sich nach der Einbindung in Apples HomeKit bequem über die App, per Sprachbefehl oder automatisch nach Zeitfenstern und Szenarien steuern. Der Hersteller gibt an, dass das Produkt mit den meisten elektrischen Fußbodenheizungen kompatibel ist und zur Nutzung ein WLAN-Netzwerk im 2.4GHz-Funknetz benötigt.

Grafischer Zeitplan hilft beim Heizkosten sparen

Das Thermostat ist 8,6 x 8,6 x 4,2 cm groß und verfügt über eine weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, die mit einer eleganten Glasscheibe abgedeckt ist. Die Sprachsteuerung kann über Apples Siri, Amazons Alexa oder den Google Assistant erfolgen. Auch das Sparen von Heizkosten ist über einen intelligenten grafischen 24/7-Zeitplan möglich, der automatisiert werden kann. Offene Fenster werden erkannt, so dass die Heizung dann für 30 Minuten gestoppt wird. Auf diese Weise sollen sich im Winter bis zu 30 Prozent der Heizkosten einsparen lassen.

Auch eine hohe Genauigkeit wird vom Hersteller angepriesen: So soll es beim Thermostat nur Abweichungen von 0,5°C bei einer Temperaturspanne zwischen 5 und 35°C geben. Dafür sorgt ein doppeltes Sensorsystem mit einem integrierten Temperatursensor für eine genaue Lufttemperaturmessung sowie einem externen Temperatursensor für den Überhitzungsschutz des Fußbodens. Auf der Website des Herstellers gibt es auch noch weitere Informationen.