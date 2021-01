Meross Universal-Schalter macht jedes Gerät mit Kabel HomeKit-tauglich

Kurz vor Weihnachten haben wir euch den neuen Universal-Schalter mit HomeKit von Meross bereits kurz vorgestellt, mittlerweile konnten wir uns das Teilchen selbst ansehen. Unseren ersten Eindruck rund um das gerade einmal 15 Euro teure HomeKit-Zubehör könnt ihr in diesem Artikel lesen.

Die Idee des Universal-Schalters ist denkbar einfach: Alle Geräte, die wir zuhause an einer herkömmlichen Steckdose betreiben, können mit dem „Smart Wi-Fi Switch“ um eine HomeKit-Integration erweitert werden. Auf dem Papier ist die Sache denkbar einfach: Kabel durchschneiden, Adern freilegen und die vier Enden in den Universal-Schalter von Meross setzen.

Das ist auch in der Praxis kein großes Hexenwerk und sollte von jedem zu schaffen sein, der beispielsweise schon einmal eine Deckenleuchte angeschlossen hat. Und auch die Integration in HomeKit über ein 2,4 GHz Netzwerk ist binnen weniger Momente erledigt.

Meross HomeKit Universal-Schalter kann lebensgefährlich werden

Ein wenig Bauchschmerzen habe ich bei der Sache allerdings schon. Zwar wird das ganze ordentlich verschraubt, allerdings gibt es im Inneren keine Zugentlastung für die Kabel. Das heißt in der Praxis: Man muss noch nicht einmal feste am Kabel ziehen, um die anliegenden 230 Volt freizulegen. Gerade in Haushalten mit Kindern oder Tieren wäre ich da wirklich vorsichtig – das kann lebensgefährlich sein.

Auf der anderen Seite muss man sich fragen: Wo könnte dieser Universal-Schalter überhaupt zum Einsatz kommen? Jedes Gerät mit Stecker ist meiner Meinung nach mit einem smarten HomeKit-Stecker besser bedient. Vielleicht in Deckenlampen? Dort wäre der Universal-Schalter von Meross aber nur erreichbar, wenn die Stromzufuhr über den Lichtschalter nicht getrennt wird. Ein Zubehör wie etwa der Fibaro HomeKit Single Switch kostet zwar fast vier Mal so viel, macht in Sachen Lichtschalter aber bedeutend mehr Sinn.

Aber vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich persönlich habe noch keinen echten Einsatzzweck für den Meross Universal-Schalter gefunden, auch wenn der Preis natürlich sehr attraktiv ist. Aktuell lässt sich auf der Produktseite nämlich noch ein Rabattgutschein über 15 Prozent aktivieren.

