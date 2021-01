Apple Services: So lief das so noch nie dagewesene Jahr 2020

„In einer Zeit, in der sich die Welt durch virtuelles Lernen, Lieferungen von Lebensmitteln und en passant stattfindenden Geburtstagsfeiern verändert hat, konnten sich unsere Kunden auf Apple Services verlassen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Apple. Als kleinen Rückblick auf das so noch nie dagewesene Jahr 2020 liefert man uns einige Zahlen und interessante Fakten rund um die verschiedenen Services.

Bevor wir uns um die Details kümmern, haben wir natürlich auch eine Frage an euch: Was habt ihr abseits des App Stores noch genutzt? Ich versuche mich seit einigen Wochen mit einem Umstieg von Spotify zu Apple Music und habe zudem immer mal wieder bei Apple TV+ reingeschaut. Wie sieht es bei euch aus?

„Mehr als je zuvor haben Kunden auf der ganzen Welt Inspiration und Nutzen in der Breite und Qualität des Angebots der Apples Services gefunden, die ihr Leben jeden Tag auf große oder auch kleine Art und Weise beeinflusst haben“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services bei Apple. „Wir sind unglaublich optimistisch in Bezug auf unsere eingeschlagene Richtung und sind überzeugt, dass die Möglichkeiten für Entwickler und die kreative Community endlos sind, ebenso wie die Vorteile für unsere Kunden.“

So lief das Jahr 2020 für die Apple Services