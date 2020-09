Mit oder ohne Widgets: Wie steht es um euren Homescreen?

Seit mittlerweile knapp einer Woche ist iOS 14 verfügbar und laut ersten Analysen bereits auf mehr als 25 Prozent aller iPhones und iPads im Einsatz – so schnell hat sich ein neues Betriebssystem selten verbreitet.

Zu den großen neuen Features in iOS 14 zählen sicherlich die Widgets, immerhin konnte man den Homescreen auf iPhone und iPad noch nie so stark individualisieren, wie es jetzt der Fall ist. Die große Frage ist aber: Macht ihr es überhaupt?

Mein Homescreen sieht beispielsweise immer noch so aus, wie er vor der Installation von iOS 14 aussah. Immerhin hat es mich durchaus ein wenig Arbeit gekostet, alle Apps so anzuordnen, wie es aktuell der Fall ist. Gerade auf der ersten Seite des Homescreens habe ich so alle wichtigen Apps immer schnell griffbereit.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Anpassungen auf dem Homescreen vorgenommen? Welche Widgets gefallen euch besonders gut? Bei welcher App wartet ihr möglicherweise noch auf ein Widget für den Homescreen? Oder ist bei euch bisher auch noch alles so, wie es bereits vor iOS 14 war? Ich bin gespannt auf eure Kommentare!