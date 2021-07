Mobilfunk: Wie läuft es bei euch eigentlich ohne 3G?

Vielleicht habt ihres mitbekommen: Seit einigen Wochen schalten die Telekom, Vodafone und o2 ihr 3G-Netz ab. Stattdessen will man sich in Zukunft auf 4G und 5G konzentrieren. Das kommt nicht ganz ohne Grund, denn die Bundesnetzagentur fordert, dass bis 2022 eine Mobilfunkgeschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s für 98 Prozent der bundesweiten Haushalte zu gewährleisten ist. Und das ist mit 3G schlichtweg nicht möglich, hier sind maximal 42 Mbit/s möglich.

Problematisch ist das zunächst einmal nicht. Alle seit 2013 erschienenen Apple-Geräte unterstützen bereits 4G, und es dürfte wohl nur wenige Nutzer geben, die derzeit noch mit einem iPhone 5 oder älter unterwegs sind. Hier wäre ein Upgrade wohl auch aus anderen Gründen durchaus anzuraten.

Nach 3G-Abschaltung: Mehr Edge als 4G

Aber wie sieht es denn mit der Netzabdeckung in der Praxis aus? Während ich mich mit meinem Telekom-Tarif wahrlich nicht beklagen kann, sieht es bei meiner Frau ganz anders aus. Sie nutzt einen günstigen Tarif im o2-Netz und kam damit bisher immer ganz gut klar. Das sieht seit ein paar Wochen aber ganz anders aus.

Selbst bei uns im Ballungsgebiet, mitten im Ruhrgebiet, hat sie mit ihrem iPhone SE 2020 oftmals nur Edge-Empfang. Mal eben eine Route auf der A40 planen, um einen Stau zu umfahren? Absolut unmöglich. 4G-Empfang? Definitiv nicht flächendeckend verfügbar, obwohl die von o2 zur Verfügung gestellte Karte rund um die Netzabdeckung problemlosen Empfang bescheinigt.

Was tun? Ein vorzeitiger Ausstieg aus dem noch bis Ende Februar 2022 laufenden Vertrag würde uns rund 100 Euro kosten. Die Rufnummer soll auf jeden Fall mitgenommen werden. Eine Alternative wäre ein günstiger, monatlich kündbarer Datentarif, der aber auf einer eSIM verfügbar sein muss. Im D-Netz? Bisher habe ich nichts gefunden. Und so werden wir wohl einmal tief in die Tasche greifen müssen – denn es muss sich definitiv etwas tun.