Monument Valley 2: Eine absolute Empfehlung wird derzeit verschenkt

Mit Monument Valley 2 (App Store-Link) hat man zwar nur wenige Stunden Spaß – doch die lohnen sich definitiv. Den Klassiker aus dem App Store bekommt ihr aktuell zum ersten Mal geschenkt. Regulär kostet Monument Valley 2 stolze 5,49 Euro, aktuell bekommt ihr das wunderschön gestaltete Puzzle kostenlos.

In unserem Test haben wir sehr gerne 9 von 10 Punkte vergeben, da das Spiel einfach nur wunderschön ist. Die wohl größte Neuerung im Vergleich zum Vorgänger: Man steuert nicht mehr nur einen Charakter durch die Gegend, sondern gleich zwei. Eine Mutter muss zusammen mit ihrem Kind durch eine Welt magischer Architektur geleitet werden, im Laufe der insgesamt 14 Level entwickelt sich so zum Teil eine ganz neue Spielmechanik.

Am eigentlichen Spielprinzip wurde glücklicherweise nichts verändert: Ro und ihr Kind laufen weiterhin per Fingertipp durch die Gegend. Ihren Weg muss auch in Monument Valley 2 immer wieder durch das Verschieben und Drehen von Elementen geebnet werden. Zudem gibt es im Laufe des Spiels einige neue Elemente, die im ersten Teil bisher nicht aufgetaucht sind.

Besonders loben muss man die Aufmachung. Monument Valley 2 ist Kunst. Die Grafiken, die Mechanik, die Musik und die Steuerung – einfach perfekt. Wenn man etwas bemängeln möchte, dann ist das der Spielumfang, der mit 14 Leveln doch überschaubar ist. So hat man Monument Valley 2 am Ende in rund 90 bis 120 Minuten durchgespielt. Dafür bekommt man aber auch ein echtes Erlebnis geboten und sind wir mal ehrlich: Eine Ablenkung vom tristen Alltag kann aktuell sicherlich nicht schaden.