Human Resource Machine: Geniales Logik-Puzzle endlich wieder reduziert erhältlich

Ein Blick in den App Store zeigt schnell, welche Qualität sich in Human Resource Machine (App Store-Link) versteckt. Die aktuelle Version des Spiels kommt auf viereinhalb Sterne, seit der Veröffentlichung im Juni 2016 hat die Universal-App sogar volle fünf Sterne im Schnitt sammeln können. Nachdem Human Resource Machine das ganze Jahr über für 5,49 Euro verkauf wurde, könnt ihr nun wieder etwas sparen – aktuell wird es für 3,49 Euro angeboten. Und auch wenn es aus 2016 stammt, macht es auch drei Jahre später noch jede Menge Spaß.

So funktioniert Human Resource Machine

Die generelle Spielidee könnte wohl von keinem besser beschrieben werden als von den Entwicklern, daher lasse ich sie an dieser Stelle gerne zu Wort kommen: „Human Resource Machine ist ein Rätselspiel für Nerds. Solltest du keine Ahnung vom Programmieren haben, keine Sorge! Programmieren ist nichts anderes als Rätsel lösen. Wenn man erst mal von den ganzen 1en und 0en und diesen furchteinflössenden geschwungen Klammern wegdenkt, ist Programmieren einfach, logisch, wunderschön und etwas, womit jeder zurecht kommen und Spaß haben kann!“

In der Praxis sieht das wie folgt aus: Mit Hilfe von Befehlen muss man eine kleine Spielfigur so programmieren, dass sie von einem Fließband Pakete aufnimmt und diese dann zum zweiten Fließband transportiert. Natürlich werden die Aufgaben im Laufe der Zeit immer anspruchsvoller, so muss man beispielsweise Nullen aussortieren oder die Werte von zwei Boxen miteinander addieren, bevor man sie wieder auf das Fließband legt.

Human Resource Machine überzeugt aber nicht nur mit einer tollen Spielidee, sondern auch mit Charme und Witz. Dafür sorgen unter anderem die Monologe des Büromitarbeiters sowie die kleinen Zwischensequenzen. Wenn man in Human Resource Machine überhaupt etwas bemängeln möchte, dann vielleicht die Tatsache, dass die Aufmachung etwas Grau und Trist ist. Wobei das ja schon irgendwie perfekt zum normalen Büroalltag passen würde…