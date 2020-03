Game of Thrones Jenseits der Mauer: Offizielles Kampf-RPG gestartet

Die achte und letzte Staffel der beliebten Serie Game of Thrones ist mittlerweile längst Geschichte. Fans, die trotzdem nicht genug von ihren Charakteren und Schauplätzen bekommen können, bekommen mit Game of Thrones Jenseits der Mauer (App Store-Link) nun eine neue Möglichkeit, in die Welt von Jon Schnee, Melisandre, Daenerys Targaryen, Jaime Lennister, Tormund Riesentod und weiteren Figuren einzutauchen.

Der Download des 1,4 GB großen und ab iOS 9.0 zu installierenden Abenteuer-RPGs ist kostenlos und finanziert sich über In-App-Käufe. Die Entwickler von Behaviour Interactive haben auch zum Start gleich für eine deutsche Lokalisierung gesorgt. Die Bewertungen im App Store sind bisher noch durchschnittlich – im Schnitt gibt es aktuell 3,5 von 5 möglichen Sternen für das GoT-Spiel. Selbst Apple bewirbt Game of Thrones Jenseits der Mauer derzeit in der „Heute“-Rubrik des App Stores mit einer eigenen Story. Dort heißt es unter anderem:

„Die Geschichte spiel Jahrzehnte bevor Ned Stark die Worte „Der Winter naht“ von sich gibt und enthält etliche unbekannte Charaktere. Doch das vertraute Umfeld, die reichhaltige Hintergrundgeschichte und eine Vielzahl geheimnisvoller Details lassen keinerlei Zweifel aufkommen, dass es sich hier tatsächlich um das von Fans so heißgeliebte „Game of Thrones“-Setting handelt. […] Mit Hilfe von Raben verschickst und erhältst du Informationen. Du berufst Charaktere aus Winterfell, Königsmund und anderen Reichen aus Westeros ein und nutzt sogar die magischen rotblättrigen Wehrholzbäume, von denen in der Fernsehserie einer direkt über der Höhle des Dreiäugigen Raben zu finden ist, um in die Vergangenheit oder Zukunft zu blicken.“

Über dieses Feature können dann auch Charaktere wie die oben schon genannten und aus der Fernsehserie bekannten Jon Schnee, Melisandre und Co. herbeigerufen werden, um sie in Kämpfen einsetzen und dabei ihre speziellen Fähigkeiten nutzen zu können. Gekämpft wird mit verschiedenen rekrutierten Figuren aus Westeros, darunter Armbrustschützen aus den Westlanden, Speerwerfer aus Dorne oder Schurken aus Königsmund, in einem klassischen Raster-Kampfsystem, das laut Aussagen der Entwickler „für Mobilgeräte verbessert wurde“. Wer sich ganz geschickt anstellt, kann sogar das legendäre Drachenfeuer von Daenerys, Dracarys, einsetzen.