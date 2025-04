Nanoleaf Pegboard Desk Dock: Schreibtisch-Beleuchtung und USB-C-Dock

Die Aufgabe für das nächste Wochenend-Gewinnspiel ist vielleicht schon gefunden: Sendet uns eine Sprachnachricht und sagt fünfmal schnell hintereinander „Pegboard Desk Dock“. Wie der Hersteller auf diesen Namen kommt, kann ich euch leider nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann: Nanoleaf bietet ab sofort Vorbestellung für diese Schreibtisch-Beleuchtung an.

Das Nanoleaf Pegboard Desk Dock kann ab sofort für 59,99 Euro vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 31. Mai. Es ist auch ein Doppelpack enthalten, das allerdings auch doppelt so viel kostet, einen Preisvorteil gibt es hier anscheinend nicht.

Wichtig zu wissen: Das Pegboard Desk Dock von Nanoleaf ist ein reines Computer-Produkt für PC und Mac. Es ist nicht mit der Nanoleaf-App für iPhone und iPad kompatibel, sondern wird ausschließlich über die Nanoleaf Desktop App gesteuert. Die Verbindung erfolgt auch nicht per Bluetooth oder WLAN, sondern über ein USB-C-Kabel. Das dient gleichzeitig zur Energieversorgung, es ist also kein zusätzliches Netzteil erforderlich.

USB-Anschlüsse und praktische Aufbewahrung für Zubehör

Das Pegboard Desk Dock ist etwa 2,7 x 9,1 x 27,4 Zentimeter groß und steht auf einer kleinen Basis, in der auch die zusätzlichen Anschlüsse untergebracht sind. Zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Anschluss stehen zur komfortablen Verwendung von Peripherie am Computer zur Verfügung.

Eine Besonderheit: Das Nanoleaf Pegboard Desk Dock leuchtet in beide Richtungen und ist auf einer Seite mit einer Lochplatte ausgestattet, an der Haken angebracht werden können. So kann verschiedenes Zubehör einfach abgestellt werden und ist jederzeit griffbereit. Die maximale Traglast gibt der Hersteller mit 1,5 Kilogramm an.

„Verwandle deinen Schreibtisch mit Beleuchtungsszenen wie „Lava Lamp“ für ein Retro-Rot, das die 60er Jahre in die Zukunft holt, oder „Waterfall“ für eine coole Kaskadenmischung aus Kobaltblau. Für eine noch individuellere Gestaltung kannst du aus mehr als 16M Farboptionen wählen oder eigene dynamische Szenen erstellen, um deinen Schreibtischbereich zu verändern“, schreibt Nanoleaf über dieses besondere Stimmungslicht.

