Neuzugang bei Apple Arcade: Kingdom Rush Vengeance TD+ für iPhone, iPad und Mac

Nachdem in den letzten Wochen mit Subway Surfers Tag und HEROish zwei Arcade Originale erschienen sind, geht es in dieser Woche mit einem „legendären Spiel aus dem App Store“ weiter. Kingdom Rush Vengeance TD+ (App Store-Link) ist ab sofort für alle Abonnenten und Abonnentinnen von Apple Arcade verfügbar. Der Download ist für iPhone, iPad und Mac optimiert und 802,4 MB groß.

Hier handelt es sich um ein sogenanntes Tower-Defense-Spiel, in dem ihr euch auf eine spannende Reisen begeben könnt, in der ihr die Armee des allmächtigen Zauberers Vez’nan aufstellt, um seine hinterhältigen Pläne in die Tat umzusetzen. Es gilt sowohl neue als auch altbekannte Reiche im Kampf zu erobern, sich ganzen Imperien an mächtigen Feinden zu stellen und harte Bosse zu bezwingen.