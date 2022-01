OneLife X: Neuer Luftreiniger mit innovativem Plasmafilter präsentiert

Die Corona-Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit sauberer Luft gelenkt, aber gesundheitsgefährdende Schadstoffe, Reizstoffe und Partikel waren schon vor COVID-19 ein ernstes Problem. Viren und Bakterien sind ein Problem, aber auch die zunehmende Luftverschmutzung in den Städten, die allgemein schlechte Luftqualität in Innenräumen und die Auswirkungen des Klimawandels. All diese Faktoren machten den Bedarf an einem Luftreinigungskonzept der nächsten Generation noch dringlicher.

Der Hersteller OneLife hat daher an einem neuen Produkt namens OneLife X, einem innovativen Luftreiniger, gearbeitet. Der OneLife X entfernt Viren und Bakterien, Feinstaub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Hausstaubmilben und andere Schadstoffe aus der Luft und fängt selbst die kleinsten Partikel mit einer Zero-Pollution-Technologie auf. Benutzer und Benutzerinnen können den wiederverwendbaren Plasma-filter einfach ausspülen oder in der Spülmaschine waschen. So wird Geld gespart und gleichzeitig umweltschädlicher Abfall vermieden. OneLife X wurde nachhaltig aus erneuerbaren Materialien wie Bambus hergestellt und arbeitet energieeffizient mit einem stromsparenden Profil, das absolut geräuschlos arbeitet.

„Weitere Merkmale, die das OneLife X auszeichnen, sind das schöne Design, der leise Betrieb und die Anschlussmöglichkeiten. Neben der revolutionären Gesundheitstechnologie, die für die unglaubliche Effizienz und Wirksamkeit bei der Beseitigung von Schadstoffen in Innenräumen verantwortlich ist, wurde OneLife X so konzipiert, dass es sich nahtlos und wunderbar in das Leben der Benutzer einfügt. Es sieht aus wie ein Kunstwerk, ist praktisch geräuschlos und lässt sich mit fast allen Haushaltsgeräten verbinden.“

So berichtet OneLife-CEO Christoph Burkhardt in einer Pressemitteilung an uns. User können OneLife X per Sprache über Amazons Alexa, den Google Home-Assistenten, Apples Siri oder über eine iOS- oder Android-App steuern. Damit lässt sich der Gerätemodus umschalten, der Filterstatus abfragen und sich per Sprache oder Bildschirmberührung über die Raumluftqualität informieren. Benutzer und Benutzerinnen können den Betrieb von OneLife X auch über ein Display steuern, den Automatikmodus für eine besonders leise Leistung während der gesamten Zeit einstellen oder einen Schlafmodus verwenden, der die vollständige Erholung während des Schlafs fördert und so die bestmögliche Luftqualität gewährleistet.

OneLife wird sein OneLife X-Gerät auf der komplett digitalen CES in Las Vegas ausstellen. Der OneLife X Luftreiniger ist zudem bei Indiegogo in einer Crowdfunding-Kampagne verfügbar, wo das Gerät zum Preis von 799 USD bestellt werden kann. Die weltweite Auslieferung soll im März 2022 erfolgen.