Ooono NO2: Blitzerwarner mit CarPlay aktuell zum Bestpreis kaufen

Das ist schon ein bisschen verrückt: In Deutschland ist die Nutzung von Blitzerwarnern verboten, kaufen kann man sie dennoch. Die Beliebtheit solcher Geräte zeigt auch, dass in der Praxis erwischt zu werden fast gegen Null tendiert. Wenn ihr das Risiko mit einkalkuliert und vor Blitzern und Gefahrenstellen gewarnt werden wollt, könnt ihr den kleinen und unauffälligen Ooono NO2 jetzt reduziert kaufen. Aktuell bezahlt ihr nur 49,95 Euro (Amazon-Link) statt 79,95 Euro – erstmals seit dem Black Friday ist er wieder so günstig.

Der Ooono NO2 ist Anfang 2024 neu auf den Markt gekommen und bietet sogar eine CarPlay-Anbindung. Im Hintergrund ist das Netzwerk von Blitzer.de aktiv und ihr werdet vor stationären und mobilen Blitzern gewarnt. Der Warner schaltet sich automatisch ein, sobald das eigene Smartphone in der Nähe ist und kann auch per LED-Leuchtring visuelle Alarme abspielen. Noch komfortabler ist aber die CarPlay-Anbindung, denn dann werden die Warnungen direkt über CarPlay und das Soundsystem im Auto abgespielt.

Einen kleinen Haken gibt es aber: CarPlay ist nur im ersten Jahr mit dabei. Danach kostet der Zugriff über das CarPlay-Dashboard 12 Euro im Jahr. Natürlich könnt ihr den Radarwarner nach dem ersten Jahr auch ohne CarPlay nutzen und und nur die Warnungen über das kleine Gadget erhalten.

Blitzerwarner sind sehr beliebt

Der Vorgänger Ooono NO1 ist bei Amazon ein Bestseller und wird im Durchschnitt mit 4,3 Sternen bei mehr als 74.000 Rezensionen bewertet und kostet mit 29,95 Euro noch einmal ein bisschen weniger. Auch das neue Modell weist mehr als 30.000 Bewertungen auf und bekommt im Schnitt gute 4,4 Sterne. Letztendlich heißt es: Wenn ihr euch immer an die Straßenverkehrsordnung haltet, benötigt ihr auch keinen Blitzerwarner.

Bedenkt dennoch, dass der Einsatz und die Nutzung verboten sind. Wenn ihr erwischt werdet und euch nachgewiesen wird, dass ihr den Warner aktiv genutzt habt, warten auf euch ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.