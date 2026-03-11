Ugreen kombiniert iPhone-Lanyard mit USB-C-Kabel

Ich bevorzuge für den Transport meines iPhones auch nach 16 Jahren noch die Hosentasche oder alternativ die Jackentasche. Aber was, wenn man beides nicht hat? Das soll ja insbesondere in der Damenwelt gerne mal vorkommen. Dann greift man mittlerweile sehr gerne zu sogenannten Lanyards, die natürlich auch von Männern genutzt werden dürfen.

Den iPhone-Anhänger hat der Zubehör-Hersteller Ugreen jetzt ordentlich aufgemotzt und verkauft ihn für 19,99 Euro (Amazon-Link). Immerhin kommt hier kein einfaches Band zum Einsatz, stattdessen handelt es sich um ein USB-C-Kabel. Somit hat man seine Lademöglichkeit oder sogar ein Datenkabel immer mit dabei.

Das Kabel hat eine Länge von 120 Zentimetern und unterstützt eine Schnellladung mit bis zu 60 Watt. Es ist also selbst für hungrigere Geräte wie MacBooks geeignet, auch wenn die Pro-Modelle nicht die volle Geschwindigkeit genießen können. Der Datentransfer erfolgt mit maximal 480 MB/s, was leider kein bemerkenswerter Wert ist.

Verriegelung soll das USB-C-Kabel sicher festhalten

Das Kabel wird an beiden Enden mit einer kleinen Verriegelung an einem runden Karabiner befestigt. Erst wenn man die Verriegelung drückt und den Stecker des Kabels gleichzeitig dreht, kann es gelöst werden. So dürfte ein ungewolltes Öffnen des Bands ausgeschlossen sein.

Das iPhone-Lanyard von Ugreen wird auf übliche Art und Weise am iPhone oder anderen Smartphones befestigt. Definitiv notwendig ist eine Schutzhülle, denn zwischen der und dem iPhone wird eine kleine Halterung eingesetzt, die durch die Öffnung für den USB-Anschluss nach außen geführt wird. Das ist kein Hexenwerk und bei dieser Zubehör-Kategorie ein Standardvorgehen.

Das neue Kabel-Band von Ugreen ist ganz frisch auf Amazon erhältlich und kostet 19,99 Euro. Die Auslieferung soll Anfang April erfolgen und bisher gibt es nur eine Farbe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich daran in den kommenden Wochen noch etwas ändern wird.