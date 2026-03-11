Ikea Varmblixt: Donut-Tischleuchte mit Matter jetzt erhältlich

So ganz neu ist die Varmblixt ja nicht, immerhin hat Ikea sie bereits 2023 gestartet. Seit wenigen Tagen ist nun aber die smarte Variante mit Matter over Thread erhältlich. In vielen Einrichtungshäusern ist sie bereits in ausreichender Stückzahl verfügbar. Eine direkte Online-Bestellung für 79,99 Euro ist derzeit noch nicht möglich, das dürfte sich in den kommenden Tagen aber wohl auch ändern.

Außergewöhnlich ist sicherlich das Design der Ikea Varmblixt Tischleuchte, die auch an der Wand montiert werden kann. Sie ist rund 30 Zentimeter breit und kreisrund, mit einem kleinen Loch in der Mitte. Der Formfaktor erinnert definitiv an einen Donut.

Die Ikea Varmblixt Leuchte kann dank Matter over Thread direkt mit eurem bevorzugten Smart Home System gekoppelt werden. Die einzige Voraussetzung ist ein Thread Border Router zur Kommunikation mit der Leuchte. Im Apple-Kosmos können das zum Beispiel ein geeigneter HomePod oder Apple TV sein.

Varmblixt ist nicht annähernd so hell wie Flourish

Die Tischleuchte von Ikea unterstützt verschiedene Weißtöne und natürlich auch Farben. Die maximale Helligkeit wird allerdings mit nur 180 Lumen angegeben. Zur direkten Beleuchtung oder als Leselicht ist Varmblixt damit nicht geeignet. Es handelt sich vielmehr um ein einfaches, aber dennoch hübsches Stimmungslicht.

Falls ihr es heller mögt, dann hat Philips Hue das passende Produkt für euch. Dort ist ebenfalls kürzlich eine neue Version der Hue Flourish Tischleuchte gestartet. Die neue Generation verfügt über ein austauschbares Leuchtmittel mit Zigbee, Bluetooth und Matter over Thread. Auch hier können alle Farben dargestellt werden und die maximale Helligkeit liegt bei sehr guten 1.100 Lumen. Auf dem Hueblog haben wir bereits einen ausführlichen Bericht zur Hue Flourish Tischleuchte veröffentlicht, schaut gerne mal vorbei.