Pack & Smooch: Zubehör „Made in Germany“ aktuell mit 15 Prozent Rabatt

In der vergangenen Woche sind die Kollegen von Pack & Smooch aus Hamburg auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir rund um Ostern nicht einen kleinen Rabatt-Gutschein mit unseren Lesern teilen wollen. Da wir, insbesondere meine werte Kollegen Melanie, in der Vergangenheit immer über die Produkte von Pack & Smooch berichtet hat, wollen wir diese Gelegenheit natürlich nicht auslassen.

Über Ostern bekommt ihr mit dem Gutscheincode appgefahren15 genau 15 Prozent Rabatt auf eure Bestellung im Online-Shop von Pack & Smooch. Dort findet ihr unter anderem zahlreiche Schutzhüllen für MacBook, iPhone oder iPad, allesamt handgemacht aus Filz und Leder. Zu den Bestsellern von Pack & Smooch zählen auch die Kabeltasche und der Kabelbinder, die wir euch heute noch einmal kurz vorstellen möchten.

Die Kabeltasche Corriedale XS aus Wollfilz und Leder kostet normalerweise 65 Euro, mit dem Gutscheincode bezahlt ihr demnach nur noch 55,25 Euro. Die 25 x 15,5 x 3,5 Zentimeter große Tasche ist unten und an den Seiten mit Leder verstärkt und sollte so lange halten. Der Innenraum ist mit einem Filz-Inlay in drei Fächer getrennt.

Erhältlich in Hellgrau und Dunkelgrau hat mich bei Corriedale vor allem ein Detail beeindruckt: Der Kabeltasche merkt man die Natur an. Nicht nur wenn man sie anfasst, auch der Geruch ist absolut natürlich. Keine Chemie, keine abstoßenden Gerüche, kein Plastik. Auch das muss man mal lobend erwähnen.

Passend zur Kabeltasche bekommt ihr für aktuell 21,25 statt 25 Euro das Kabel Organizer Set aus Leder von Pack & Smooch. Es besteht aus vier verschiedenen Kabelbinder aus Leder, die mit extrastarken Druckknöpfen ausgestattet sind. In Karamell- und Schokobraun erhältlich passen sie natürlich wunderbar zur Kabeltasche.

Mir ist natürlich klar, dass die Optik aus Filz und Leder nicht jedermanns Geschmack trifft. Zudem sind die Preise auch mit dem Rabattgutschein noch nicht unbedingt super-günstig. Dafür bekommt ihr aber eben auch Qualität und ein Produkt, das in Handarbeit in Deutschland hergestellt wurde.