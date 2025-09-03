Philips: Neuer 27-Zoll 5K-Monitor vorgestellt

Philips hat einen neuen 27-Zoll-Monitor mit 5K-Auflösung vorgestellt, der sich an Kunden richtet, die den Monitor im professionellen Bereich einsetzen wollen. Mit seinen Spezifikationen tritt der Philips Brilliance 27E3U7903 in direkte Konkurrenz mit dem Studio Display von Apple. Dank Thunderbolt-4-Konnektivität bietet der Brilliance ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, Support für hochauflösende Videos und eine stabile Ethernet-Verbindung.

Der Philips Brilliance 27E3U7903 kommt mit einer Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln, was 5K UHD entspricht. Zusätzlich verfügt der Monitor über eine DisplayHDR-600-Zertifizierung. Dass sich der Monitor an professionelle Anwender richtet, zeigt auch die Farbtiefe mit 1,07 Milliarden Farben, die der Monitor darstellen kann. Der integrierte Display-P3-Support sorgt für eine lebensechte Farbdarstellung.

Die verbaute Calman-Ready-Technologie sorgt für eine Bildschirmkalibrierung in Sekundenschnelle und lässt den Monitor sogenannte „Hollywood-Farben“ darstellen, was den Philips Brilliance besonders für Berufe interessant macht, die auf die genaue Wiedergabe von Farben angewiesen sind.

Der Brilliance verfügt über eine Thunderbolt-4-Konnektivität, was ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit/s, die Unterstützung von hochauflösenden Videos, eine bis zu 90 W starke Stromversorgung und eine stabile Ethernet-Verbindung ermöglicht. Auch Daisy-Chaining, also die Nutzung mehrer Monitore und Geräte über einen einzigen Thunderbolt-Anschluss, ist möglich.

Philips Brilliance 27E3U7903 bietet MultiView-Support und mehr

Zusätzlich bietet der Philips Brilliance 27E3U7903 folgende Funktionalitäten und Spezifikationen:

MultiView-Support (Anschluss mehrerer Geräte und Wiedergabe auf dem Monitor)

Hochwertige Stereo-Lautsprecher an Bord

KI-gestützte, automatische Bildanpassung der Webcam

Einfaches Umschalten zwischen Quellen dank SmartKVM

Reduzierter Energieverbrauch dank PowerSensor2

TÜV Rheinland Eyesafe Standard zum effektiven Schutz vor Blaulicht

Der Philips Brilliance soll noch in diesem Monat bestellbar sein und 1.159 Euro kosten.