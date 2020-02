Plague Inc.: Spiele-Klassiker dank Coronavirus an der Spitze der Charts

Dass Plague Inc. (App Store-Link) zu den absolut empfehlenswerten Spielen für iPhone und iPad gehört, müssen wir euch wohl nicht mehr verraten. Aktuell sehen wir im App Store aber eine sehr interessante Entwicklung: Plague Inc. steht wieder an der Spitze der Verkaufscharts.

Insbesondere im US-Store ist das durchaus eine Hausnummer, denn dort hatte Minecraft den ersten Platz fast ohne Unterbrechungen seit einem knappen Jahr für sich in Anspruch genommen. Seit dem 20. Januar gehen die Verkaufszahlen von Plague Inc. durch die Decke, wie die folgende Grafik von apptica.com eindrucksvoll beweist:

Die meisten Download sollen dabei nicht nur aus den USA, sondern vor allem auch auch China stammen. Und spätestens hier kann man Eins und Eins schnell zusammenzählen: Seit Bekanntwerden des Coronavirus gehen die Verkaufszahlen von Plague Inc. durch die Decke.

Das erwartet euch in Plague Inc.

„Kannst du die Welt infizieren? Plague Inc ist eine einzigartige Mischung aus anspruchsvollem Strategiespiel und erschreckend realistischer Simulation“, heißt es in der Beschreibung des Spiels und damit ist eigentlich schon alles gesagt. In Plague Inc muss man tödliche Krankheiten erschaffen und im besten Fall die gesamte Menschheit ausrotten, denn nur dann darf man sich in die Highscore-Listen des Spiels eintragen.

Wer noch 99 Cent übrig und das Spiel bisher noch nicht ausprobiert hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Die In-App-Käufe, die das Spiel bietet, sind übrigens nicht unbedingt nötig – sie sollen nur dabei helfen, bestimmte Viren und Erreger vorzeitig freizuschalten. Wer fleißig spielt, schafft das aber auch so. Gleichzeitig freuen wir uns auf eure Kommentare mit den passenden Strategien, um die Menschheit in Plague Inc. zum Beispiel im Speed-Modus möglichst schnell zur Strecke zu bringen.