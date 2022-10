Preiserhöhungen: Telekom DayFlat und waipu.tv Comfort werden teurer

Mit dem heutigen 5. Oktober 2022 ziehen die Preise im deutschen App Store deutlich an und bedeuten gleichzeitig Preissprünge von rund 20 Prozent. Neben zahlreichen Bereichen des täglichen Lebens, in denen man aktuell mit Preissteigerungen leben muss, kommen nun mit dem Mobilfunk-Provider Telekom und dem TV-Streaming-Dienst waipu.tv zwei weitere Unternehmen hinzu, die einige ihrer Produkte preislich anheben.

Die Deutsche Telekom hat so beispielsweise den Preis für die DayFlat Unlimited, einer Zusatzoption für Telekom-Mobilfunktarife, von 5,95 auf 6,95 Euro erhöht. Mit der Option erhält man für 24 Stunden unbegrenztes Zusatz-Datenvolumen. Nicht von der Preissteigerung betroffen ist der Preis in den Tablet-Tarifen, dort zahlt man weiterhin 9,95 Euro für die DayFlat Unlimited.

Ebenfalls um einen Euro erhöht wurden die Preise für den Postpaid SpeedOn S WeekPass, der nun mit 5,95 Euro zu Buche schlägt, dem WeekPass 3 GB für nun 5,95 Euro, der DayPass M für 5,95 Euro und der WeekPass M für 15,99 Euro. Deutlich mehr zahlt man nun für den Bereitstellungspreis für eine DataSIM: Statt bisheriger 9,99 Euro kostet dieser jetzt 19,99 Euro.

waipu.tv: Comfort-Tarif ab 2023 für 7,49 Euro/Monat

Auch der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv (App Store-Link) erhöht die Preise für einen seiner drei zur Verfügung stehenden Tarife. Der Comfort-Tarif, der bisher für 5,99 Euro/Monat zu haben ist, wird ab Januar 2023 dann 7,49 Euro/Monat kosten. Ein entsprechender Hinweis ist bereits in der Tarifauswahl auf der waipu.tv-Website zu finden.

Gleichzeitig erhalten Kunden und Kundinnen, die das Comfort-Paket gebucht haben, aber auch Verbesserungen beim TV-Konsum. Laut waipu.tv lassen sich ab heute auch mit dem Comfort-Paket alle öffentlich-rechtlichen TV-Sender in HD-Qualität empfangen. Diese standen bisher nur im Perfect Plus-Abo in scharfer Bildauflösung zur Verfügung. Zudem wird das Sender-Portfolio weiter ausgebaut und die 18 regionalen Vollprogramme der ARD allen Paketen hinzugefügt. Das Comfort-Paket bietet damit jetzt über 150 Sender, davon 110 in HD.