iPhone 14 Plus: Erste Reviews sind online, Verkaufsstart ab morgen

Das iPhone 14 Plus könnte leicht in Vergessenheit geraten, da das neue Modell nicht zusammen mit allen anderen Varianten des iPhone 14 gestartet ist. Apple hat das iPhone mini dieses Jahr gestrichen und dafür ein großes 6,7″ iPhone 14 Plus eingeführt – also einen großen Bruder für das iPhone 14. Das sagen die ersten Tester.

Stern: Ein echter Vorteil des iPhone 14 Plus gegenüber dem 13 Pro Max ist, dass es sich erheblich leichter anfühlt und dadurch gerade bei langer Nutzung angenehmer in der Hand liegt. Auch wer unbedingt die neuen Notfall-Funktionen und den Autofokus der Selfie-Kamera haben möchte, sollte lieber zum 14 Plus greifen. Damit hat das Plus-Modell deutlich klarere Kaufanreize als es beim iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 13 Pro der Fall ist.

Computerbild: Eine Displaydiagonale von 6,7 Zoll, dazu gut 16 cm hoch und 7,8 cm breit. Das iPhone 14 Plus ist genauso groß wie das iPhone 14 Pro Max. Aber bei Design und Materialien wiederum wirkt es eher wie eine vergrößerte Version des normalen iPhone 14. Da sind also deutliche Unterschiede zum Pro: Der Rahmen ist aus Alu, nicht aus Edelstahl. Und hinten gibt es nur zwei statt drei Kameralinsen. Eine Folge davon: Es ist längst nicht so schwer, wiegt nur 203 statt 240 Gramm. Das normale iPhone wiederum ist natürlich noch leichter, begnügt sich bei knapp 15 cm Höhe mit 172 Gramm. Wasserdicht sind alle iPhone-Modelle.

The Verge: Und wie wir aus dem iPhone Mini-Experiment gelernt haben, wollen die Leute keine kleinen Telefone. Auf großen Bildschirmen kann man mehr sehen und weniger scrollen – die Tatsache, dass das Telefon nicht wirklich in die Tasche passt oder mit einer Hand bedient werden kann, scheint die meisten Leute nicht zu stören. Es ist nicht das beste große Display, das Apple anbietet, aber es ist immer noch sehr gut.

Wenn es Zeit für ein Upgrade ist und ihr das große iPhone ins Auge gefasst habet, aber lieber die bestmögliche Akkulaufzeit als die allerneuesten Funktionen haben möchtet, dann ist das iPhone 14 Plus genau das Richtige Smartphone. Es ist ein iPhone mit einem wirklich großen Bildschirm und einer tollen Batterielaufzeit. Das ist eine Kombination von Eigenschaften, die viele Leute ansprechen wird, und das 14 Plus hält, was es verspricht.

iPhone 14 Plus im Video