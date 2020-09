Presets für Lightroom: FLTR jetzt auch für das iPad verfügbar

Gerne möchte ich heute noch einmal darauf eingehen, wie man Presets für Lightroom auf iPhone und iPad verwendet. Als Beispiel nehme ich die Applikation FLTR (App Store-Link), die heute ein Update erhalten hat und fortan auch auf dem iPad verfügbar ist.

FLTR bietet mehr als 200 Presets, die ganz einfach genutzt und in Lightroom übertragen werden können. Als Gratis-Nutzer gibt es eine Handvoll Pakete kostenlos, alle weiteren müssen bezahlt werden. Im Abo gibt es Vollzugriff auf alle Vorlagen, optional lassen sich ausgewählte Pakete auch einmalig erwerben. Das Abo lohnt sicherlich nur dann, wenn man wirklich sehr viele Fotos bearbeitet.

Wenn ihr eine Vorlage nutzen wollt, klickt einfach auf „Öffnen“ und wählt dann im Teilen-Menü „In Lightroom kopieren“ aus. Sollte diese Option in der zweiten Reihe nicht angezeigt werden, müsst ihr nach ganz rechts scrollen und „Mehr“ auswählen. Hier könnt ihr Lightroom dann aktivieren. Natürlich muss die Lightroom-App für iPhone oder iPad installiert sein.

Gerne verweise ich noch einmal auf meinen ausführlichen Artikel, in dem ich erkläre, wie Presets in Lightroom funktionieren. Der Zugriff per App ist wirklich einfach, im App Store findet ihr auch weitere Apps, die Presets anbieten. Gleichzeitig kann man im Internet auch zahlreiche und kostenlose Vorlagen finden.

Ein Preset ist nichts anderes als ein Filter mit vielen Optionen. Natürlich könnt ihr in Lightroom auch jeden Schieberegler individuell anpassen und euch die Veränderungen ansehen. Vorlagen nehmen euch diese Arbeit ab und ihr bekommt mit einem Klick ein überarbeitetes Bild.