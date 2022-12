QuickScan OCR Scanner: Großes Update mit vielen neuen Funktionen

Smartphones können ja dankenswerter Weise schon lange als Alternative zu herkömmlichen Scanner genutzt werden. Apps wie QuickScan machen das Scannen und Bearbeiten von Dokumenten dabei ganz einfach. Nun hat QuickScan (App Store-Link) ein großes Update bekommen.

Die kostenfreie App QuickScan, die vor allem durch ihre einfach Bedienbarkeit und das Texterkennnungsfeature (OCR) überzeugt, wurde in der aktuellen Version 7.0.1 mit weiteren praktischen Funktionen ausgestattet. Folgendes erwartet euch als Nutzende:

Export-Favoriten : Was vormals der Favoritenspeicherort war, sind nun die Exportfavoriten. Über diese Funktion lassen sich mehrere favorisierte Speicherorte festlegen. Die einzelnen Exportfavoriten können darüber hinaus individuell konfiguriert werden, sodass pro Favorit passende Einstellungen für Bilder, OCR, Dateiformat und Co. vorgenommen werden können.

: Was vormals der Favoritenspeicherort war, sind nun die Exportfavoriten. Über diese Funktion lassen sich mehrere favorisierte Speicherorte festlegen. Die einzelnen Exportfavoriten können darüber hinaus individuell konfiguriert werden, sodass pro Favorit passende Einstellungen für Bilder, OCR, Dateiformat und Co. vorgenommen werden können. Neuer Exportbildschirm: Auch der Exportbildschirm hat ein Update bekommen. Das Exportieren von Scans ist jetzt noch einfacher möglich.

Auch der Exportbildschirm hat ein Update bekommen. Das Exportieren von Scans ist jetzt noch einfacher möglich. Optimierte Widgets : Die Widgets können nun direkt mit einem Exportfavoriten verknüpft werden. Beim Scannen mit dem verknüpften Widget wird der Scan im Anschluss automatisch exportiert.

: Die Widgets können nun direkt mit einem Exportfavoriten verknüpft werden. Beim Scannen mit dem verknüpften Widget wird der Scan im Anschluss automatisch exportiert. Zusätzlich hat QuickScan nun auch einen PDF-Passwort und einen Dokumenten-Enhancer an Bord und auch an der Kantenerkennung wurde nachgebessert.

QuickScan ist ein wirklich praktisches Tool, das einfach in der Anwendung ist und qualitativ hochwertige Scans erstellt. Um ein neues Dokument zu scannen, öffne ich einfach die App und kann per Tippen auf „Neuer Scan“ direkt loslegen. Die App erkennt sofort, in welchem Bildausschnitt sich das zu scannende Dokument befindet und scannt dann auch nur dieses ein. So entfällt also auch mühsames Zuschneiden oder Geraderücken. Das Exportieren und auch das Anlegen von Exportfavoriten ist schnell gemacht. Zudem werden alle gescannten Dokumente in einer übersichtlichen Liste verwahrt, sodass ich das Exportieren bei Bedarf einfach wiederholen kann.

QuickScan 7.0.1 kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Per In-App-Kauf kann man eine Spende an den Entwickler schicken. Der volle Funktionsumfang der App kann kostenfrei genutzt werden.