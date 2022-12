Sonos Roam SL für 99,99 Euro als Angebot des Tages

Erst vor ein paar Minuten haben wir über die neuesten Sonos-Updates berichtet, nun gibt es gleich die nächste kleine Mitteilung. Bei Otto.de wird der Sonos Roam SL in Weiß oder Schwarz als Angebot des Tages für nur 99,99 Euro (zum Shop) verkauft.

Falls ihr keine Otto-Liefer-Flat habt, kostet euch der Versand 2,95 Euro zusätzlich. Aber auch dann liegt man noch deutlich unter dem aktuellen Internet-Vergleichspreis, der aktuell bei 144 Euro liegt.

Der Sonos Roam SL ist der günstigste Lautsprecher von Sonos. Er ist deutlich unter dem Sonos One oder Sonos Move anzusiedeln, punktet dafür aber mit seiner kompakten Größe. So kann er auch mal problemlos mitgenommen werden, etwa beim Ausflug zum Baggersee oder beim Kurzurlaub mit ins Hotelzimmer. Unterwegs wird der Sonos Roam SL per Bluetooth mit Musik gesorgt.

Zuhause – und das ist wohl die größte Stärke im Vergleich zu anderen Bluetooth-Lautsprechern – kann sich der Roam SL per WLAN mit dem heimischen Sonos-System verbinden und fungiert dort wie ein normaler Sonos-Lautsprecher. So könnt ihr in im Alltag als stationären Sonos-Lautsprecher nutzen, ihn aber auch problemlos mit in ein anderes Zimmer oder auf die Terrasse nehmen. Sehr praktisch.

Der Zusatz SL bezieht sich übrigens auf die Ausstattung. Anders als der Sonos Roam (den ihr übrigens auf den Bildern im Artikel seht) müsst ihr beim Sonos Roam SL auf die integrierten Mikrofone verzichten, so dass beispielsweise keine Steuerung per Alexa möglich ist. Aber vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht – in diesem Fall könnt ihr euch über eine zusätzliche Ersparnis freuen.