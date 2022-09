Razer Kishi V2: Neuer Gamecontroller jetzt auch für das iPhone verfügbar

Es ist nun schon fast zwei Jahre her, seit wir euch den Razer Kishi vorgestellt haben. Der Gamecontroller für das iPhone wurde nun vom Hersteller neu aufgelegt. Der Razer Kishi V2 landet derzeit im Handel und dürfte in den kommenden Wochen flächendeckend verfügbar sein.

Am grundlegenden Prinzip hat sich nichts verändert: Die beiden Seitenteile des Controllers können auseinander gezogen werden, damit man ein iPhone seiner Wahl einsetzen kann. Die Verbindung zwischen iPhone und Controller wird dann per Lightning-Anschluss hergestellt, was für ein Spielerlebnis ohne Verzögerungen dienen soll.

Das sind die Neuerungen des Razer Kishi V2

Bei einem Blick auf den Vorgänger und die neue Variante frage ich mich allerdings: Was ist beim Razer Kishi V2 besser geworden? Laut Hersteller verfügt der Controller über ein besseres Detail mit einem einfacheren Schiebe-Mechanismus, der noch besser mit Cases und Display-Schutz-Lösungen funktionieren soll. Außerdem gibt es eine eigene Taste für Screenshots und Videoaufnahmen.

Zudem bietet die zweite Generation Zugriff auf die Razer Nexus-App, die auf Knopfdruck gestartet werden kann und kompatible sowie installierte Spiele angezeigt. Ebenso lassen sich Controller-Einstellungen anpassen. Ob das wirklich notwendig ist und einen Mehrwert bietet? Ich kann es euch zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Schade finde ich, dass man trotz des Preises von über 100 Euro auch bei der zweiten Generation Potenzial ungenutzt lässt. Mit einem integrierten Akku und einem Bluetooth-Modul hätte man den Controller nicht nur im Zusammenspiel mit dem iPhone, sondern auch mit iPad, Apple TV oder Mac nutzen können.