Roborock Plus: Neuer Alexa-Skill für Roborock Saug- und Wischroboter

Meinen Roborock S6 habe ich in der Mi Home genutzt, da ich dort noch weitere smarte Geräte hinterlegt habe. Über den Roborock Home-Skill konnte man dann seinen Roboter mit Alexa steuern. Allerdings bin ich auf die Roborock-App umgestiegen, die zwar fast baugleich, aber in der Bedienung deutlich besser ist. Kurz gesagt: Wenn ihr einen Roborock-Sauger habt, nutzt die Roborock-App.

Und ab sofort gibt es einen neuen Alexa-Skill: Roborock Plus. Dieser richtet sich an Anwender, die ihren Saugroboter in der Roborock-App eingerichtet haben. Habt ihr den Skill aktiviert und mit der Roborock-App verbunden, könnt ihr mit diversen Sprachbefehlen die Reinigung starten. Folgende Befehle sind möglich:

START

Alexa, sage Roborock staubsaugen.

Alexa, sage Roborock staubsaugen mit „Bobby“.

Alexa, sage Roborock reinigen.

Alexa, sage Roborock starte Staubsaugen.

Alexa, sage Roborock reinigen starten mit „Bobby“.

Alexa, sage Roborock staubsaugen starten mit „Bobby“.

STOPP

Alexa, sage Roborock anhalten.

Alexa, sage Roborock „Bobby“ anhalten.

Alexa, sage Roborock stoppen.

Alexa, sage Roborock „Bobby“ stoppen.

PAUSE

Alexa, sage Roborock pause.

Alexa, frage Roborock nach zu pausieren.

FORTSETZEN

Alexa, sage Roborock mach weiter.

Alexa, sage Roborock „Bobby“ mach weiter.

MICH FINDEN

Alexa, sage Roborock melde dich.

Alexa, sage Roborock hallo sagen.

Alexa, sage Roborock „Bobby“ hallo sagen.

ZURÜCK ZUM LADEDOCK SCHICKEN

Alexa, sage Roborock zum ladedock fahren.

Alexa, sage Roborock „Bobby“ zum ladedock fahren.

Alexa, sage Roborock laden.

Alexa, sage Roborock „Bobby“ laden.

Alexa, sage Roborock aufladen.

Alexa, sage Roborock „Bobby“ aufladen.

MODUS WECHSELN

Alexa, sage Roborock Modus ändern.

Alexa, sage Roborock Modus wechseln.

Alexa, sage Roborock wechsle den Modus.

Alexa, sage Roborock ändere den Modus.

Alexa, frage Roborock nach zu max zu wechseln.

Alexa, frage Roborock nach zu leise zu wechseln.

Alexa, frage Roborock nach zu balance zu wechseln.

Alexa, frage Roborock nach zu turbo zu wechseln.

Wie ihr seht, benötigt ihr hier immer den Zusatz „frage Roborock“. Gerne verweise ich auf meine Testberichte zum Roborock S6 und Roborock S5 Max. Welchen Saugroboter habt ihr im Einsatz?