Samsung: Neue Smart Monitor-Serie M8 mit AirPlay 2 vorgestellt

Erst vor wenigen Tagen war ein Monitor Bestandteil unserer Berichterstattung: Kollege Fabian hat den Dell UltraSharp U3219Q vorgestellt (zum Artikel), eine 31,5 Zoll große Alternative zu Apples neuem Studio Display. Nun gibt es auch Neuigkeiten vom Hersteller Samsung, der die neue Smart Monitor-Serie M8 präsentiert hat.

Die Smart Monitor-Serie von Samsung wurde im November 2020 eingeführt und zählt sich zur Gruppe der „All-in-One“-Displays. Der neue M8 ist daher nicht nur Monitor, sondern er bietet auch WLAN und damit den Zugang zu TV-Streaming-Angeboten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ und YouTube, ohne einen Rechner oder Fernseher anschließen zu müssen.

Der Samsung Smart Monitor M8 ist nur 11,4 mm tief und damit etwa 75 Prozent flacher als die Vorgängermodelle. Der Hersteller setzt auf ein zeitloses Flat-Back-Design und bietet für die Neuerscheinung gleich vier verschiedene Gehäusefarben an: Warm White, Daylight Blue, Spring Green und Sunset Pink. Inspiriert wurde Samsung bei der Farbwahl laut eigener Aussage von der Natur. Steven Pollok von Samsung erklärt:

„Die vier verschiedenen Gehäusefarben des Smart Monitor M8 leiten sich aus dem Farbschema der Natur ab. Der Blick in den klaren blauen Himmel an einem strahlenden Sommertag, die eigenen Energiereserven wieder auffüllen im üppigen Grün des Waldes oder das Genießen der letzten Strahlen des abendlichen Sonnenuntergangs.“

Der Smart Monitor M8 bietet zudem eine Home Office-Umgebung auch ohne angeschlossenen Rechner, da er über den aktualisierten Smart Hub mit verschiedensten Geräten gekoppelt werden kann. Die Workspace-Benutzeroberfläche bietet nahezu alle Tools, die für die Bildschirmarbeit benötigt werden. Mit ihrer Hilfe kann sich der Anwender kabellos mit einem Windows-PC oder Mac verbinden und Dienste wie Samsung DeX, Apple AirPlay 2 oder den Cloud-Service Microsoft 365 nutzen. Auch das Spiegeln von Smartphone-Inhalten auf dem Smart Monitor M8 ist möglich.

Unterstützung für Samsung SmartThings und Sprachassistenten

Zusätzlich verfügt der neue Smart Monitor über eine magnetische und abnehmbare SlimFit Cam. Sie wird direkt am Monitor angeschlossen, was ein Kabelchaos auf dem Schreibtisch vermeidet. Die SlimFit Cam verfügt über Features wie Gesichtserkennung und Autozoom-Funktion – passend für aktive Präsentationen oder Livestreaming. Darüber hinaus unterstützt der Smart Monitor M8 Videochat-Apps wie Google Duo, so dass mit der SlimFit Cam auch remote per Videokonferenz gearbeitet werden kann.

Smarte Funktionen bietet darüber hinaus die Anbindung an Samsungs SmartThings, um über den Monitor alle kompatiblen smarten Geräte koppeln und verwalten zu können. Die SmartThings-App organisiert die komfortable Steuerung aller IoT-Geräte im Haushalt, die Oberfläche zeigt dabei alle mit dem M8 verbundenen Geräte an, darunter auch im Netzwerk befindliche intelligente Steckdosen und Lichtschalter. Der Monitor ist zudem mit einem hochempfindlichen Far-Field-Voice-Mikrofon ausgestattet und kann über Sprachbefehle Amazon Alexa und Samsungs Bixby steuern.

Das Display selbst verfügt über eine adaptive Bildtechnologie, die Helligkeit und Farbtemperatur automatisch anpasst. Der Samsung Smart Monitor M8 ist in der Höhe sowie in der Neigung verstellbar und wurde bereits mit dem CES Innovation Award für die eigene Display-Technologie ausgezeichnet. Das Modell ist ab sofort weltweit in den verschiedenen Farben vorbestellbar, Preise wurden bisher jedoch noch nicht kommuniziert. Weitere Infos gibt es auf der Samsung-Produktseite.

Fotos: Samsung.