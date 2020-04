Satechi verkauft neue WiFi-Steckdose mit HomeKit-Support

Die Satechi HomeKit-Doppelsteckdose haben wir euch schon Anfang Januar vorgestellt, jetzt bietet der uns gut bekannte Hersteller einen einzelnen Zwischenstecker zum Kauf an. Die neue Steckdose funkt via WiFi und wird direkt in HomeKit eingebunden.

So könnt ihr zum Beispiel eine Stehlampe, die Kaffeemaschine oder den Fernseher smart machen und per App und Siri steuern. Zudem können Zeitpläne erstellt und die Nutzung überwacht werden. Die Echtzeit-Stromverbrauchsüberwachung gibt Einblicke in den entsprechenden Verbrauch. Die neue Steckdose funktioniert in 2,4 GHz WLAN-Netzwerken, 5 GHz Netzwerke werden nicht unterstützt.

Wir werden in Kürze einen genaueren Blick auf den HomeKit-Zwischenstecker werfen. Dieser ist ab sofort für 39,99 Euro bei Amazon verfügbar. Die konkurrierende Steckdose von Eve kostet 46,99 Euro, Koogeek ruft 49,99 Euro auf und VOCOlinc 29,99 Euro (im Doppelpack sogar nur 23,50 Euro pro Stück).