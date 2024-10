Segway Navimow Mähroboter sind jetzt freundlicher zu Tieren

Auf der IFA in Berlin habe ich mit dem einen oder anderen Kollegen darüber gesprochen, dass die allermeisten Mähroboter für recht große Gärten konzipiert sind. Für den klassischen deutschen Reihenhausgarten mit maximal 100 Quadratmetern sind die meisten Modelle einfach viel zu groß. Gleich mehrfach wurde mir in den Gesprächen der Navimow i105E von Segway ans Herz gelegt. Genau für den – und auch die anderen Modelle aus der gleichen Serie – gibt es jetzt neue Funktionen.

Mit einem kostenlosen Update der Hersteller-App erhalten die Segway Navimow der i-Serie einen neuen tierfreundlichen Modus. 13 verschiedene Tierarten werden jetzt vom Roboter automatisch erkannt. Befindet sich ein tierischer Gartenbesucher im Mähbereich, stoppt der Navimow in einer Entfernung von fünf Metern, ändert seine Mährichtung und generiert innerhalb von Sekunden eine neue Mähroute. Dabei wird darauf geachtet, dass der Mähroboter sich stets in einem Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zum Tier befindet.

Zusätzlich dazu nutzen die Roboter von Segway Navimow jetzt auch die ohnehin zur Verfügung stehenden GPS-Koordinaten, um ein Rasenmähen nach Einbruch der Dunkelheit zu verhindern. Gerade für nachtaktive Tiere wie Igel ist das ein hervorragender Schutz. Außerdem können Bereiche im Garten, in denen nicht gemäht werden soll, gezielt als „BioLife-Inseln“ festgelegt werden. So kommt der Mähroboter gar nicht erst in die Nähe von Arealen mit Hecken oder Laubbäumen, die von Wildtieren gerne als Schlaf- und Brutnester genutzt werden.

Ihr solltet nur nicht euren Hamster oder euer Meerschweinchen draußen auf der Wiese vergessen.

Mit dem VisionFence-Sensor kann die Navimow i-Serie die folgenden 13 Tierarten erkennen:

Enten

Füchse

Gänse

Hasen / Kaninchen

Hühner

Hunde

Igel

Katzen

Kühe

Pferde

Rehe / Hirsche

Schafe

Vögel

Mit dem Update auf die App-Version 2.3.0 gibt es zudem noch einige weitere Neuerungen. So sind alle Segway Navimow Mähroboter ab sofort kompatibel mit Amazon Alexa und können mit einfachen Sprachbefehlen gesteuert werden.

Jetzt, wo der Herbst eingebrochen ist, muss der Rasen aüblicherweise nicht mehr gemäht werden. Einen Schnitt wird es bei mir in diesem Jahr noch geben, aber das wird es dann bis April wohl auch gewesen sein. Spätestens dann werde ich das Projekt Mähroboter im kleinen Garten noch einmal in Angriff nehmen.

