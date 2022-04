Setapp: Neue Boost-Security-Sammlung zum Schutz vor Cyberangriffen

Im Zuge des physischen Angriffs auf die Ukraine durch Russland nahmen auch die virtuellen Angriffe gegen Militär und Behörden der Ukraine stark zu. Um sich bei einer Ausweitung dieser Cyperangriffe über Ländergrenzen hinweg, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Raum schützen zu können, bietet Setapp, die abonnementbasierte Produktivitätsplattform für macOS und iOS, jetzt auch zu diesem Thema eine Lösung.

Die Boost-Security-Sammlung enthält mit neun Apps eine gebrauchsfertige Auswahl von Apps zur Behebung oder Vermeidung von Sicherheitsproblemen. Wir stellen die App-Sammlung in aller Kürze vor.

Secrets – Passwörter und private Daten schützen

Secrets ist ein sicherer Passwort-Tresor, perfekt geeignet für das Speichern und Abrufen sensibler Daten. Die intuitive App wird durch eine PGP-Verschlüsselung gestützt, die dem Branchenstandard entspricht. Sie strafft Workflows und schützt gleichzeitig die persönlichen Daten. Secrets kann genutzt werden, um Passwörter zu speichern und sie jederzeit einsehen zu können.

ClearVPN – VPN-Verknüpfungen für jeden Einsatzzweck

ClearVPN ist das erste unkomplizierte und sichere VPN für Mac-Nutzer, die ihr Surferlebnis im Web anonymisieren möchten. Die App zeichnet sich durch ihre Shortcuts aus – einsatzbereite VPN-Lösungen, die alle Online-Anforderungen erfüllen. Unabhängig davon, ob auf Inhalte zugegriffen, persönlichen Daten geschützt oder Online-Spiele genutzt werden sollen – ClearVPN hilft dabei mit einem Klick.

Shimo – Viele VPN-Verbindungen verwalten

Die VPN-Managementsoftware Shimo bietet eine detaillierte Benutzeroberfläche, mit Sicherheitsaspekten auf militärischem Standard. In Sachen Erstellen, Bearbeiten und Steuern von VPN-Verbindungen ist Shimo führend. Der VPN-Client für Mac unterstützt mehr Protokolle als andere VPN-Software-Lösungen und bietet viele fortgeschrittene Funktionen. Darüber hinaus verwendet er die AES 256-Bit-Verschlüsselung, die von offiziellen Organisationen, internationalen Unternehmen und Militär zertifiziert wurde.

Pareto Security – Sicherheitseinstellungen überprüfen

Ein Mac verfügt über integrierte Sicherheitslösungen, mit denen verhindert werden kann, dass persönliche Daten gestohlen werden oder Unbefugte darauf zugreifen. Pareto Security prüft, ob die Lösungen optimal genutzt werden und zeigt, was verbessert werden kann. Mit diesem hilfreichen Tool bleiben Mac-Sicherheitseinstellungen immer auf dem neuesten Stand.

Ohtipi – Schnelles Anmelden bei Webkonten

Die Verifizierung von Telefonnummern kann manchmal schon ganz schön lästig sein. Nicht nur, dass man in iMessages die relevanten Daten aus der Menge an Nachrichten heraussuchen muss, auch das Auswendiglernen und manuelle Eintippen des Einmalpassworts nimmt Zeit in Anspruch. Ohtipi sorgt für einen komfortableren Ablauf bei der Verifizierung. Die App kopiert den dynamischen Passwortcode aus iMessage in die Zwischenablage und schlägt ihn vor, wenn das entsprechende Feld im Browser oder einer anderen App ausgefüllt werden muss.

Step Two – Einfache Zwei-Faktor-Autorisierung

Step Two ist eine Sicherheits-App, die der Zwei-Stufen-Verifizierung einen schönen minimalistischen Look verleiht. Sei es das Hinzufügen eines neuen Kontos oder das Kopieren des Zwei-Stufen-Codes – mit Step Two geht das schnell und unproblematisch.

CleanMyMac X – Mac beschleunigen und entrümpeln

CleanMyMac ist eine leistungsstarke App zur Bereinigung, Optimierung und zum Schutz eines Macs. Es können sofortige Systemsäuberungen durchgeführt, Apps deinstalliert und aktualisiert werden. Darüber hinaus sorgt CleanMyMac auch für die Entfernung von Malware, findet Dateien jeder Größe und löscht diese und sorgt so für eine Steigerung der Schnelligkeit und eine detaillierte Visualisierung des Speichers in der Detailupe.

Canary Mail – Nur wichtige Mails lesen

Eine gute Struktur und die Möglichkeit, Daten sicher versenden und aufbewahren zu können sind wichtige Punkte bei der Entscheidung für die Nutzung eines bestimmten E-Mail-Programmes. Canary Mail zählt zu den E-Mail Apps, die beides beherrschen. Die App sortiert das Postfach intelligent, so dass wichtiger Mailverkehr im Fokus bleibt. Darüber hinaus bietet sie eine automatische, wie auch eine manuelle Verschlüsselungs-Option.

Get Backup Pro – Nur wichtige Daten sichern

Bei der Vielzahl von Daten ist ein zuverlässiges Backup-Dienstprogramm extrem wichtig. Get Backup Pro bietet vier unterschiedliche Arten von Backups: einfache Kopie, Klon, inkrementelles und versioniertes Backup. Auch die Wiederherstellung von gelöschten Daten ist für die App kein Problem. Dabei muss das Programm nicht auf dem Rechner installiert sein, auf dem die Daten wiederhergestellt werden sollen.

Alle hier genannten Apps sind im Gesamt-Abo von Setapp enthalten. Die Preise liegen zwischen 8,99 und 14,99 USD/Monat. Die Flatrate bietet Zugriff auf eine Palette von über 230 weiteren Apps, die dabei helfen, die Produktivität zu steigern, so dass sich die Nutzer und Nutzerinnen auf ihre kreativen Prozesse konzentrieren können. Setapp kann zudem sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden.