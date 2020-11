Singles Day-Rabatte auch bei Gearbest: Saugroboter, Gimbal, Smartwatch & mehr

Natürlich gibt es auch im Online-Shop von Gearbest einen großen 11.11.-Sale. Achtet darauf, dass ihr euch beim Versand stets für „Priority Line“ entscheidet. Hier könnt ihr auch sehen, ob das Produkt aus einem EU-Lager (gekennzeichnet mit fast-XX) oder aus Fernost (oftmals mit hk oder cn-XX gekennzeichnet) kommt.

Auf die günstigen Saugroboter von 360 haben wir schon vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht. Der 360 S7 ist dabei besonders günstig und kostet aktuell nur 255 Euro. Hier gibt es natürlich eine Lasernavigation, ebenso kann der Roboter nicht nur saugen sondern auch wischen. Klickt euch gerne in meinen Testbericht.

360 S7 255 EUR Bei Gearbest kaufen

Der Gimbal FIMI Palm kostet aktuell nur 135,15 Euro (zum Angebot) und konkurriert mit dem DJI Osmo Pocket. Videos werden mit einer 128 Grad Weitwinkelkamera aufgenommen, wobei 4K mit 60 Bildern pro Sekunden möglich sind. Klickt euch in diesen Bericht für mehr Details.

Die Amazfit T-Rex Outdoor Smart Watch ist auf 98,60 Euro (zum Angebot) gefallen und richtet sich an Männerhandgelenke. Hier gibt es ein 1,3″ großes AMOLED-Display, bis zu 20 Tage Akkulaufzeit und eine gute Wasserbeständigkeit. Da die Uhr mit Android läuft, bekommen Apple-Nutzer nicht den kompletten Funktionsumfang.

Die Schallzahnbürste Oclean One wird heute für 48,44 Euro (zum Angebot) verkauft, allerdings in der Farbe Rosa. 4,35 Euro für den Versand muss man noch einrechnen. Sonst kostet die Zahnbürste 62 Euro. Per App könnt ihr Putzpläne anlegen und genau sehen, welche Bereiche ihr nicht gut gereinigt habt.

Witzig oder unnötig? Die Leucht-Maske hat einen Bildschirm integriert, der eigene Muster anzeigen kann. Die Steuerung erfolgt per Bluetooth und dem eigenen Smartphone. Kostet jetzt 11,05 Euro (zum Angebot), 1,39 Euro kommen noch für den Versand dazu.

Für alle Angebote bei Gearbest klickt euch bitte auf diese Sonderseite.