Sonos Era 100: Multiroom-Speaker für 200 Euro im Angebot

Rund um Sonos war in den vergangenen Wochen ja so einiges los, insbesondere am großen App-Update haben sich die Geister geschieden. Sonos hat nach der Kritik von einem Teil der Community aber recht schnell reagiert und bereits einige Funktionen zurückgebracht. Darum soll es heute aber eigentlich nicht gehen.

Stattdessen wollen wir euch darauf hinweisen, dass ihr den Sonos Era 100 derzeit für rund 200 Euro (Amazon-Link) bestellen könnt. In den vergangenen Wochen wurde der Lautsprecher für Preise zwischen 220 und 240 Euro gehandelt, so günstig wie derzeit gab es ihn überhaupt noch nicht.

Der Sonos Era 100 ist der Nachfolger des beliebten Sonos One. Er punktet mit einem verbesserten Klang und einer neuen Touch-Oberfläche zum Steuern der Lautstärke. Beides aus meiner Sicht sehr spannende Neuerungen.

Ebenfalls spannend: Mit einem kleinen Schalter lassen sich die Mikrofone komplett abstellen – als Ergänzung zum bekannte Button für die Sprachsteuerung auf der Oberseite. Zudem gibt es einen Bluetooth-Knopf, dank dem der Sonos Era 100 zu einem gewöhnlichen Bluetooth-Lautsprecher wird und auch ohne das heimischen WLAN angesprochen werden kann.

Einen Sonos One auszutauschen, fällt mir bei einem Preis von 200 Euro immer noch recht schwer. Aber das heißt ja nicht, dass der „alte“ Sonos One in der Schublade verschwindet, vielleicht muss er ja nur in einen anderen Raum umziehen…

