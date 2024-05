Pocket City 2: Jetzt mit Controller-Support und Survival-Modus

Vor etwas mehr als einem Jahr ist Pocket City 2 (App Store-Link) für iPhone und iPad erschienen. Freundlicherweise als Premium-App ganz ohne In-App-Käufe, dafür aber inklusive deutscher Lokalisierung. Der Lohn für die Mühen des Entwicklerteams sind 4,7 von 5 möglichen Sternen.

Nach einem großen Update im vergangenen August gibt es jetzt wieder nennenswerte Neuerungen für Pocket City 2. Die Städtebau-Simulation kann ab sofort auch mit einem Gamepad gespielt werden. Möglicherweise ist das für euch ja eine Alternative zur Touch-Steuerung, die ich in diesem Fall bevorzugen würde.

Aber auch rund um das Gameplay von Pocket City 2 gibt es Neues zu entdecken. Ab sofort gibt es einen Survival-Modus. „Ein neuer Herausforderungsmodus, bei dem der Spieler seine Stadt trotz steigender Kosten betriebsbereit halten und Bevölkerungsziele erreichen muss. Freischalten von Vorteilen und Erzielen von Ergebnissen“, heißt es dazu vom Entwicklerteam.

Darüber hinaus gibt es einige weitere, kleinere Neuerungen, die sich in allen Spielmodi bemerkbar machen sollten. Es gibt zusätzliche Gebäude, wie etwa Wolkenkratzer, Forschungsoptionen, alternative Fahrzeugsteuerungen oder spaßige neue Wurfgegenstände für den freien Modus. Immerhin steht in Pocket City auch mal der Spaß im Mittelpunkt: So kann man seine eigene Stadt auch aus der Ego-Perspektive seines Avatars entdecken und zudem kleine Mini-Spiele wie Straßenrennen oder Aussichtsflüge erleben.