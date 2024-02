Sonos: Lang erwarteter Kopfhörer-Start verzögert sich

Der ehrgeizige Vorstoß von Sonos in den Markt für Kopfhörer ist auf ein softwarebasiertes Problem gestoßen, wodurch sich die Produktion des Geräts und das Veröffentlichungsdatum verzögern. Dies berichtet Mark Gurman von Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Der Rückschlag – verbunden mit der Art und Weise, wie sich die drahtlosen Over-Ear-Kopfhörer mit WLAN-Netzwerken verbinden – bedeutet, dass der Hersteller nun erwartet, mit dem Verkauf des Produkts in der ersten Junihälfte zu beginnen. Dies wäre einen Monat später als zuvor erhofft, so die Quellen von Bloomberg.

Laut Gurman hat Sonos Prototypen bei Luxshare Precision Industry Co. in China gebaut und wird die Kopfhörer dort in Serie produzieren. Eine wichtige Phase, die Produktionsvalidierungstests (PVT), wurde jedoch aufgrund des Fehlers unterbrochen. Der PVT-Schritt findet normalerweise zwei Wochen vor der Massenproduktion statt. „Sonos arbeitet an der Behebung des Problems und geht nach wie vor davon aus, dass die Kopfhörer ein neuer Verkaufsschlager sein werden“, so Gurman. „Um die Nachfrage zu befriedigen, sollen laut Bloomberg-Quellen im nächsten Jahr zwischen 650.000 und eine Million Exemplare produziert werden.“

Umsätze von Sonos haben in den letzten Jahren stagniert

Die Sonos-Kopfhörer sollen zu einem Preis von 449 US-Dollar (ca. 415 Euro) in allen großen Märkten angeboten werden und so mit anderen Herstellern an der Spitze des Marktes konkurrieren. Der Zeitplan für die Veröffentlichung ist jedoch noch offen und könnte sich noch einmal verschieben, je nachdem, wann und wie das Problem behoben wird.

Sonos-CEO Patrick Spence setzt darauf, dass die Kopfhörer das Wachstum des Unternehmens, das vor allem für Soundbars und Lautsprecher bekannt ist, wieder ankurbeln können. Die Umsätze von Sonos haben in den letzten Jahren stagniert, so dass der Comeback-Plan den Einstieg in eine Reihe neuer Produktkategorien beinhaltet. Dies bedeutet jedoch auch, dass das Unternehmen gegen große Konkurrenten wie Apple, Sony und Bose antreten muss.

Sonos arbeitet laut Gurman mindestens seit 2019 an Kopfhörern und plant, das Gerät in schwarzer und weißer Ausführung zu verkaufen – ähnlich wie die Farbauswahl bei den anderen aktuellen Produkten. Die Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie mit bestehenden Sonos-Geräten, einschließlich Smart-Lautsprechern, zusammenarbeiten und Audio direkt von Fernsehern und verschiedenen Musikdiensten streamen.