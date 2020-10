Spotify: Musikstreaming-Dienst mit neuer Songtext-Suche

Der Kampf zwischen den Platzhirschen der Musikstreaming-Services, Spotify (App Store-Link) und Apple Music, nimmt kein Ende. Oft hat es den Anschein, als wenn sich die beiden Dienste bei der Veröffentlichung neuer Features gegenseitig inspirieren. So auch jetzt geschehen bei einer neuen Songtext-Suche, die Spotify ab sofort integriert hat. Apple Music bietet diese Option bereits seit 2018 an.

Eine Spotify-Designerin setzte kürzlich einen Tweet bei Twitter ab, bei dem von dieser Neuheit die Rede war: „Mein Team hat gerade etwas für iOS und Android veröffentlicht – jetzt kannst du bei Spotify Songs basierend auf ihren Lyrics finden. Probiere es aus“. So äußert sich die Spotify-Mitarbeiterin Lina (@linafab) in ihrem Tweet.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020